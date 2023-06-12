Российские войска обстреляли эвакуационный катер, погибли три человека

"Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых", - написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак..

По информации официальных лиц, в результате обстрела катера погибли три человека и десять получили ранения.

Среди пострадавших двое украинских полицейских.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил расстрел лодки с людьми.

"Оккупанты устроили эту катастрофу, взорвали дамбу, бросили людей на произвол судьбы в затопленных городах и селах, а после этого стреляют по катерам, пытающимся увезти людей", - сказал Зеленский.

"Даже у зверей нравственность выше, чем у вас, Российского государства", -подчеркнул президент Украины.

Украинские власти сообщили, что в результате затопления погибли шесть человек, 35 считаются пропавшими без вести.

Следует учесть, что это данные только по областям, подконтрольным Украине. Реальное число жертв может быть намного больше. Так, по подсчетам волонтеров, сейчас неизвестна судьба более 300 человек.

Напомним, что затопление территори произошло после подрыва плотины Каховской ГЭС.

Галерея: Затопленная Херсонская область