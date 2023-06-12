Видео ⟩ Сервис в Талси требует почти 2000 евро за неработающий автомобиль

"Машину починили, она вроде бы заработала, но когда ее завели - задергалась", - сказал Армандс.

"А когда они в третий раз меняли разбрызгиватель, что-то взлетело в воздух", - добавил он.

В споре с сервисом LMK Армандс ничего не добился, поэтому обратился в другой сервис - LM Auto. Эти две ремонтные мастерские тесно связаны между собой, так как юридически у них обоих один и тот же член правления. Во втором гараже, не зная, где автомобиль ремонтировался ранее, было обнаружено, что ремень газораспределительного механизма двигателя был установлен неправильно.

После того как машина проехала 2000 км, она остановилась. Уже повторно вызвав эвакуатор, Армандс обратился в сервис LM Auto, где обнаружили повреждение турбины.

На этот раз семья была шокирована стоимостью ремонта - почти 2000 евро. Первоначально Армандс собирался оплатить услугу, но когда услышал последнюю информацию с ценой - желание оплачивать у него пропало.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu