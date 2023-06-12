Ухудшилась память? Вот что могло на это повлиять

"Если проблемы с памятью стали беспокоить, вы также должны сообщить об этом своему гинекологу и вместе решить, нужно ли начинать использовать заместительную гормональную терапию (ЗГТ). Эта терапия помогает предотвратить наиболее выраженные проявления климакса - уменьшает приливы, потливость, улучшает память, - указывает фармацевт.

Заболевания щитовидной железы, высокий уровень холестерина, глюкоза

Как только человек замечает, что вспомнить имя, название становится все труднее, или после полученной травмы головы появляются расстройства памяти, следует серьезно отнестись к этим ситуациям и обратиться к врачу: "Также и люди, перенесшие несколько операций и анестезии, иногда жалуются на расстройства памяти. Однако на самом деле любое соматическое заболевание может сопровождаться когнитивными расстройствами, в том числе ухудшением памяти", - рассказала фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.

Запущенные заболевания печени, при которых необратимо повреждаются клетки головного мозга, также могут вызывать когнитивные расстройства, в том числе ухудшение памяти. То же самое происходит при заболеваниях почек, анемии и сердечной недостаточности, но причиной ухудшения памяти может быть и длительное повышенное или пониженное артериальное давление.

"Из-за повышенного артериального давления кровеносные сосуды со временем теряют свою эластичность, и мозг перестает хорошо снабжаться кровью. Слабость, головокружение, трудности с концентрацией внимания и потеря памяти являются общими последствиями высокого кровяного давления. Также следует обратить внимание на уровень холестерина - если он повышен длительное время, стенки кровеносных сосудов также утолщаются, нарушается кровообращение в головном мозге и, следовательно, снабжение клеток кислородом и питательными веществами, в результате чего память также может ухудшиться. С другой стороны, повышенный уровень холестерина также является серьезным фактором для увеличения риска инсульта", - предупреждает фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.

Если память ухудшилась, необходимо также проверить щитовидную железу - это один из органов, который может влиять на мозговую деятельность. Также желательно определить уровень глюкозы в крови, так как неконтролируемый сахарный диабет повреждает нервные клетки и тонкие кровеносные сосуды, создавая риск развития не только нарушений памяти, но и деменции в будущем.

Что еще может способствовать потере памяти? Депрессия, тревога;

курение, употребление наркотиков и алкоголя;

лекарства (антидепрессанты, антигистаминные препараты, антибиотики);

травмы головы;

деменция;

дефицит питательных веществ;

болезнь Альцгеймера;

малоподвижный образ жизни.