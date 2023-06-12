Ухудшилась память? Вот что могло на это повлиять

Ухудшение памяти - один из симптомов, который люди долгое время стараются игнорировать, списывая это на слишком большую нагрузку на работе, усталость или недосыпание. Только когда из-за ухудшения памяти случается пропустить действительно важное событие, забыть о важном собрании или с трудом вспомнить названия предметов, человек понимает - шутки в сторону - пора бросать памяти спасательный круг!
Алина Флейшмане, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, объясняет причины, по которым память имеет свойство ухудшаться, и делится рекомендациями, как улучшить память.
Недостаток отдыха, усталость, перегрузки
Длительный стресс, недосып, отсутствие отдыха - если это характеризует ваш образ жизни, то не стоит удивляться ухудшению памяти, решение в таком случае тоже вполне закономерное - отдых, отпуск, сон.
"Если вы много лет живете в режиме перегрузки, вы, вероятно, не можете надеяться на улучшение памяти за пару выходных. Для того, чтобы дать мозгу перезагрузиться и иметь возможность восстановить свои функциональные способности, необходимо дать время, наладить режим сна, но лучше всего - планомерно и регулярно планировать отдых. Если мы не умеем справляться со стрессом, не умеем полноценно отдыхать, то организм лишается возможности к регенерации, он истощается, повреждаются нервные клетки, и неудивительно, что ухудшается память", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Чтобы как можно дольше сохранить хорошую память, было бы целесообразно постоянно заниматься мозгом, учась и познавая что-то новое. Недаром ученые сделали вывод - чем образованнее человек, тем выше его когнитивные способности, а также реже наблюдаются жалобы на расстройства памяти. Интересно, что разгадывание кроссвордов стереотипно считается хорошей тренировкой памяти, но это не совсем так.
"Именно обучение новым навыкам лучше всего улучшает память, потому что только при изучении новых навыков между клетками мозга образуются новые связи. Также следует помнить, что пассивный образ жизни (компьютер - диван; диван - компьютер) вредит функции памяти. С другой стороны, регулярные аэробные упражнения, такие как плавание, посещение клубов, ходьба, полезны для работы мозга", - добавляет фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Дефицит питательных веществ
Неправильное питание является причиной различных проблем со здоровьем. Память также может ухудшиться, если меню не сбалансировано, если в нем не хватает омега-3 жирных кислот, витаминов группы В, витамина D и Е, а также различных минералов.
"В случае дефицита витамина B12 нарушения памяти, как правило, очень выражены. С другой стороны, омега-3 жирные кислоты, которые мы получаем, употребляя в пищу жирную рыбу, необходимы для полноценной мозговой деятельности, нормализуют уровень глюкозы и холестерина в крови, помогают контролировать артериальное давление. Клетки головного мозга также нуждаются в фолиевой кислоте, но для сохранения хорошей памяти - фосфолипиды, железо - для снабжения клеток мозга кислородом, магний - для полноценного функционирования клеток, а магний рекомендуется принимать дополнительно, если наблюдаются изменения мышечного тонуса или нарушения сна. Селен также необходим для поддержания функций мозга, а витамин D поддерживает стабильность нервной системы, витамин E защищает ее от свободных радикалов", - объясняет важность витаминов и минералов в обеспечении хорошей памяти фармацевт Алина Флейшмане.
Итак, чтобы получить все необходимые вещества, обеспечивающие хорошую память, в меню должны входить жирная рыба, кокосовое масло, грецкие орехи, яйца, зеленый чай, мясо курицы и индейки, сыр, йогурт, тыквенные семечки, оливковое масло, ягоды, шпинат, темный шоколад.
"Для улучшения памяти также можно использовать лекарства, отпускаемые без рецепта. Например, можно использовать двудольный гинкго или препараты, содержащие флавоноиды. Активные вещества гинкго способны защищать клетки головного мозга от повреждений, вызываемых свободными радикалами, а также улучшать кровообращение в тонких кровеносных сосудах, благодаря чему мозг более обильно снабжается кислородом, а флавоноиды - биологически активные вещества растительного царства способствуют увеличению количества нервных клеток, а также регулируют уровень инсулина. Также и лецитин, натуральное вещество, содержащееся во всех клетках организма, включая мозг и нервные клетки, способен улучшать когнитивные способности и обладает антиоксидантными свойствами. Однако в то же время следует помнить, что лекарствами, отпускаемыми без рецепта, не следует увлекаться или использовать их в качестве "пластыря" для проблемы, требующей серьезного лечения. Перед их применением обязательно рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом или фармацевтом", - подчеркивает фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Для женщин в период менопаузы
Менопауза - это период гормональных изменений в жизни женщины, когда организм уже не в состоянии самостоятельно вырабатывать достаточное количество женского гормона эстрогена. Однако эстроген влияет не только на менструальный цикл и обмен веществ, но и участвует в различных других важных процессах, в том числе поддерживает в хорошем состоянии сердечно-сосудистую систему, а также обеспечивает хорошую память.
"Если проблемы с памятью стали беспокоить, вы также должны сообщить об этом своему гинекологу и вместе решить, нужно ли начинать использовать заместительную гормональную терапию (ЗГТ). Эта терапия помогает предотвратить наиболее выраженные проявления климакса - уменьшает приливы, потливость, улучшает память, - указывает фармацевт.
Заболевания щитовидной железы, высокий уровень холестерина, глюкоза
Как только человек замечает, что вспомнить имя, название становится все труднее, или после полученной травмы головы появляются расстройства памяти, следует серьезно отнестись к этим ситуациям и обратиться к врачу: "Также и люди, перенесшие несколько операций и анестезии, иногда жалуются на расстройства памяти. Однако на самом деле любое соматическое заболевание может сопровождаться когнитивными расстройствами, в том числе ухудшением памяти", - рассказала фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Запущенные заболевания печени, при которых необратимо повреждаются клетки головного мозга, также могут вызывать когнитивные расстройства, в том числе ухудшение памяти. То же самое происходит при заболеваниях почек, анемии и сердечной недостаточности, но причиной ухудшения памяти может быть и длительное повышенное или пониженное артериальное давление.
"Из-за повышенного артериального давления кровеносные сосуды со временем теряют свою эластичность, и мозг перестает хорошо снабжаться кровью. Слабость, головокружение, трудности с концентрацией внимания и потеря памяти являются общими последствиями высокого кровяного давления. Также следует обратить внимание на уровень холестерина - если он повышен длительное время, стенки кровеносных сосудов также утолщаются, нарушается кровообращение в головном мозге и, следовательно, снабжение клеток кислородом и питательными веществами, в результате чего память также может ухудшиться. С другой стороны, повышенный уровень холестерина также является серьезным фактором для увеличения риска инсульта", - предупреждает фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Если память ухудшилась, необходимо также проверить щитовидную железу - это один из органов, который может влиять на мозговую деятельность. Также желательно определить уровень глюкозы в крови, так как неконтролируемый сахарный диабет повреждает нервные клетки и тонкие кровеносные сосуды, создавая риск развития не только нарушений памяти, но и деменции в будущем.
Что еще может способствовать потере памяти?
- Депрессия, тревога;
- курение, употребление наркотиков и алкоголя;
- лекарства (антидепрессанты, антигистаминные препараты, антибиотики);
- травмы головы;
- деменция;
- дефицит питательных веществ;
- болезнь Альцгеймера;
- малоподвижный образ жизни.
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