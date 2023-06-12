Пн, 12.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Прощание с актрисой театра и кино Лилитой Озолиней в театре "Дайлес"

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 12 июня, в театре "Дайлес" простились с актрисой театра и кино Лидитой Озолиней.

Галерея: Прощание с Лилитой Озолиней в театре "Дайлес" 

Новость о смерти актрисы Лилиты Озолини пришла неожиданно в понедельник, 5 июня.

Лилита Озолиня завоевала широкую зрительскую любовь благодаря своим крупным киноролям, по которым многие миллионы людей в бывших советских республиках больше узнавали о Латвии.

Вклад Лилиты Озолини в искусство театра и кино Латвии неизмерим и бессмертен - только зная ее, можно было открыть многогранность и богатство, которые исходили от ее личности и воплощались во всех ее ролях.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх