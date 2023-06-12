Фото ⟩ Прощание с актрисой театра и кино Лилитой Озолиней в театре "Дайлес"

Сегодня, 12 июня, в театре "Дайлес" простились с актрисой театра и кино Лидитой Озолиней.
Галерея: Прощание с Лилитой Озолиней в театре "Дайлес"
Новость о смерти актрисы Лилиты Озолини пришла неожиданно в понедельник, 5 июня.
Лилита Озолиня завоевала широкую зрительскую любовь благодаря своим крупным киноролям, по которым многие миллионы людей в бывших советских республиках больше узнавали о Латвии.
Вклад Лилиты Озолини в искусство театра и кино Латвии неизмерим и бессмертен - только зная ее, можно было открыть многогранность и богатство, которые исходили от ее личности и воплощались во всех ее ролях.
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