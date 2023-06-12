Рига и другие близкие самоуправления против оптимизации школьной сети

Ассоциация самоуправлений Риги и Рижского региона - Рижская метрополия - призывает Министерство образования и науки (МОН) не продвигать подготовленные в настоящее время предложения по оптимизации школьной сети, сообщила агентству LETA специалист организации по связям с общественностью Инесе Озолиня.
По мнению организации, план передачи школьной сети 7-12-х классов под контроль государства будет иметь негативные последствия для школьной экосистемы в долгосрочной перспективе. Вместо этого самоуправления призывают к индивидуальным решениям и подходам к организации школьной сети с учетом ситуации в Риге и Рижском регионе, которая резко отличается от остальных регионов.
Самоуправления Рижского региона считают, что за реформой явно просматривается желание найти финансирование для заработной платы учителей путем ликвидации школ или уровней образования примерно в 100 школах.
По мнению организации, цель реформы должна заключаться в повышении качества образования, но при нынешних планах ее невозможно достичь, равно как и решить проблему многолетней нехватки квалифицированных педагогов.
Сопредседатель Рижской метрополии и председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне отмечает, что уже сейчас следует учитывать специфику Риги и Рижского региона - рост населения и проблемы с пропускной способностью школ из-за ограниченной инфраструктуры и нехватки педагогов.
"С точки зрения инфраструктуры учебных заведений самоуправления Рижского региона уже исчерпали возможности для размещения большего количества учащихся в густонаселенных районах. Прогнозируемая ликвидация этапа 7-12-х классов в волостных школах создаст дополнительное давление на школы краевых центров, где уже сейчас не хватает мест", - говорит Микелсоне.
Обещанное финансирование Фонда восстановления Европейского союза в размере до 1,8 млн евро на самоуправление недостаточно для строительства новых школ. Кроме того, массовое закрытие школ в регионах, скорее всего, будет означать еще большую депопуляцию сельского населения, что, в свою очередь, повлияет на загруженность школ Риги и Рижского региона.
"Практика закрытия школ до сих пор не решила проблему нехватки педагогов, потому что они предпочитают переквалифицироваться и работать ближе к нынешнему месту жительства. Поэтому аргумент о том, что оптимизация школ решит проблему нехватки педагогов, является ложным. Согласно разработанным в настоящее время критериям МОН, многим основным школам в Рижском регионе за пределами краевых центров грозит трансформация в начальные школы, что увеличивает риск нарушения внутренней экосистемы школы, потому что, например, учителя естественных наук работают не только в 7-9-х классах, но и в 1-6-х", - говорит Микельсоне.
Рижская метрополия - объединение самоуправлений Риги и ее окрестностей - включает в себя Адажский, Кекавский, Марупский, Олайнский, Ропажский, Саласпилсский, Саулкрастский и Сигулдский края.
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