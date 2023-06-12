Рига и другие близкие самоуправления против оптимизации школьной сети

Обещанное финансирование Фонда восстановления Европейского союза в размере до 1,8 млн евро на самоуправление недостаточно для строительства новых школ. Кроме того, массовое закрытие школ в регионах, скорее всего, будет означать еще большую депопуляцию сельского населения, что, в свою очередь, повлияет на загруженность школ Риги и Рижского региона.

"Практика закрытия школ до сих пор не решила проблему нехватки педагогов, потому что они предпочитают переквалифицироваться и работать ближе к нынешнему месту жительства. Поэтому аргумент о том, что оптимизация школ решит проблему нехватки педагогов, является ложным. Согласно разработанным в настоящее время критериям МОН, многим основным школам в Рижском регионе за пределами краевых центров грозит трансформация в начальные школы, что увеличивает риск нарушения внутренней экосистемы школы, потому что, например, учителя естественных наук работают не только в 7-9-х классах, но и в 1-6-х", - говорит Микельсоне.