ФОТО ⟩ Из Rammstein уволили россиянку, которая замешана в секс-скандале

"Женщин отводят в комнату, где они должны сдать свои мобильные телефоны, им дают водку, просекко и закуски. Линдеманн часто бывает единственным присутствующим участником группы. Иногда он весел и вежлив, а иногда агрессивен", - пишет немецкая пресса.

Издание Deutsche Welle сообщает, что 6 июня 21-летняя актриса-любительница Kayla Shyx опубликовала на своем канале в YouTube видео, в котором рассказала, что происходило на одной из берлинских вечеринок с Rammstein год назад.

Девушка отметила, что ее с подругой пригласила на празднование директор Rammstein по кастингу Алена М. Девушки согласились, а после они попали в комнату с черными кожаными диванами и большим холодильником. У них потребовали сдать мобильные телефоны. Kayla поняла, что она лишь сексуальный объект.

Она обратила внимание на то, что в комнате на диванах в ряд сидели восемь "зомбированных девушек". Они утверждали, что Линдеманн их якобы выбрал еще перед вечеринкой для орального секса. Kayla с подругой покинули помещение. Позже, с ее слов, часть девушек якобы увезли к нему в отель.

Rammstein попросили поклонников не делать поспешных выводов.

"Что касается обвинений в наш адрес в Вильнюсе, которые распространяются в социальных сетях, мы можем исключить возможность того, что это имело место в нашей среде. Нам неизвестно о каких-либо официальных расследованиях по этому поводу", - заявили представители группы.

3 июня в соцсетях появилось новое заявление:

"Публикации последних дней вызвали замешательство и вопросы в обществе и особенно среди наших фанатов. Обвинения сильно затронули нас всех, и мы относимся к ним чрезвычайно серьезно... Нам важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших шоу как перед, так и за сценой. Мы осуждаем любые нарушения…".