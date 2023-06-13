ФОТО ⟩ Из Rammstein уволили россиянку, которая замешана в секс-скандале

Немецкие СМИ сообщают, что сразу несколько женщин обвинили фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах. Речь идет о вечеринках после концертов. Как пишет немецкое издание Bild, ключевой фигурой обвинений является 35-летняя россиянка Алена Макеева, называвшая себя в Instagram "кастинг-директором" группы.
Европейские гастроли группы Rammstein начались 22 мая с концерта в Вильнюсе. После этого коллектив попал в секс-скандал вокруг солиста Тилля Линдеманна. Спустя почти две недели скандал не только не затихает, но продолжает обрастать новыми подробностями.
Группа Rammstein уже обратилась за консультацией юристов во время своего нынешнего тура. Информацию о том, что Rammstein наняли команду юристов, подтвердили издание Die Weilt и телекомпания WDR. Издание Bild, ссылаясь на свои источники, говорит о возможном распаде коллектива. Кроме того, изменилась концепция концертных мероприятий - зрителям нельзя будет стоять у сцены, вечеринки после концерта проводиться не будут.
Во вторник, 6 июня, Алена Макеева была уволена из Rammstein со своей неофициальной должности. Журналисты пишут, что именно Макеева занималась отбором девушек для афтепати музыкантов. Она ездила вместе с Rammstein в гастрольные туры. Указывается, что якобы ее задачей было искать красивых девушек для вечеринок, пишет TCH.
СМИ рассказывают, что Макеева выбирала поклонниц, обещала им места прямо под сценой. Там девушек фотографировали. После Линдеманн якобы отбирал тех, кто попадет на вечеринку.
"Женщин отводят в комнату, где они должны сдать свои мобильные телефоны, им дают водку, просекко и закуски. Линдеманн часто бывает единственным присутствующим участником группы. Иногда он весел и вежлив, а иногда агрессивен", - пишет немецкая пресса.
Издание Deutsche Welle сообщает, что 6 июня 21-летняя актриса-любительница Kayla Shyx опубликовала на своем канале в YouTube видео, в котором рассказала, что происходило на одной из берлинских вечеринок с Rammstein год назад.
Девушка отметила, что ее с подругой пригласила на празднование директор Rammstein по кастингу Алена М. Девушки согласились, а после они попали в комнату с черными кожаными диванами и большим холодильником. У них потребовали сдать мобильные телефоны. Kayla поняла, что она лишь сексуальный объект.
Она обратила внимание на то, что в комнате на диванах в ряд сидели восемь "зомбированных девушек". Они утверждали, что Линдеманн их якобы выбрал еще перед вечеринкой для орального секса. Kayla с подругой покинули помещение. Позже, с ее слов, часть девушек якобы увезли к нему в отель.
Rammstein попросили поклонников не делать поспешных выводов.
"Что касается обвинений в наш адрес в Вильнюсе, которые распространяются в социальных сетях, мы можем исключить возможность того, что это имело место в нашей среде. Нам неизвестно о каких-либо официальных расследованиях по этому поводу", - заявили представители группы.
3 июня в соцсетях появилось новое заявление:
"Публикации последних дней вызвали замешательство и вопросы в обществе и особенно среди наших фанатов. Обвинения сильно затронули нас всех, и мы относимся к ним чрезвычайно серьезно... Нам важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших шоу как перед, так и за сценой. Мы осуждаем любые нарушения…".
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