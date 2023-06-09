Секс-скандал с Rammstein: подробности о вечеринках, реакция политиков и последствия

Европейские гастроли группы Rammstein начались 22 мая с концерта в Вильнюсе. После этого коллектив попал в секс-скандал вокруг солиста Тилля Линдеманна. Спустя почти две недели скандал не только не затихает, но еще и оброс новыми подробностями. RUS TVNET решил собрать все, что известно на данный момент.
Что случилось?
Гражданка Ирландии Шелби Линн, остановившаяся в гостинице, рассказала, что 22 мая во время концерта Rammstein в Вильнюсе кто-то подсыпал ей наркотики в напитки и пытался изнасиловать. Информация была передана медикам и полиции.
По данным правоохранительных органов, медики уже были в отеле, когда прибыла полиция, они осмотрели девушку и оказали ей медицинскую помощь на месте. Девушка дала показания об обстоятельствах происшествия. По данным полиции, претензий у нее ни к кому не было, то есть заявление в полицию от нее не поступало.
"Она улетела на следующий день после концерта и обратилась в правоохранительные органы по возвращении в свою страну, но поскольку расследование должно проводиться в стране, где это произошло, должностные лица сотрудничают и уточняют информацию", - сообщила BNS в понедельник пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.
Информацией о возможном преступлении, совершенном участниками группы Rammstein, девушка поделилась в социальных сетях. Она рассказала, что просила вильнюсских правоохранителей проверить наличие наркотиков в ее крови, но ее просьба не была принята во внимание.
Реакция Rammstein
"Что касается обвинений в наш адрес в Вильнюсе, которые распространяются в социальных сетях, мы можем исключить возможность того, что это имело место в нашей среде. Нам не известно о каких-либо официальных расследованиях по этому поводу", - заявили представители группы.
3 июня в соцсетях появилось новое заявление:
"Публикации последних дней вызвали замешательство и вопросы в обществе и особенно среди наших фанатов. Обвинения сильно затронули нас всех, и мы относимся к ним чрезвычайно серьезно... Нам важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших шоу как перед, так и за сценой. Мы осуждаем любые нарушения…".
Rammstein попросили поклонников не делать поспешных выводов.
Новые подробности о вечеринках
Издание Deutsche Welle пишет, что 6 июня 21-летняя актриса-любительница Kayla Shyx опубликовала на своем канале в YouTube видео, в котором рассказала, что происходило на одной из берлинских вечеринок с Rammstein год назад.
Девушка отметила, что ее с подругой пригласила на празднование директор Rammstein по кастингу Алена М. Девушки согласились, а после они попали в комнату с черными кожаными диванами и большим холодильником. У них потребовали сдать мобильные телефоны. Kayla поняла, что она лишь сексуальный объект.
Она обратила внимание на то, что в комнате на диванах в ряд сидели восемь "зомбированных девушек". Девушки утверждали, что Линдеман их якобы выбрал еще перед вечеринкой для орального секса. Kayla с подругой покинули помещение. Позже с ее слов, что часть девушек якобы увезли к нему в отель.
Реакция политиков
В рамках европейского турне у Rammstein пройдет несколько концертов в Мюнхене. Организаторы концертов обеспокоены обвинениями. Тем не менее обвинения не выдвинуты и информации об официальном расследовании нет. Концерты не отменяются.
Политики предложили создать для женщин "безопасные зоны" (Safe Spaces), а также организовать специальную группу, куда можно было бы обратиться в случае сексуальных домогательств или насилия. Уже стало известно об изменениях - фанатам нельзя будет стоять перед сценой, а после выступления не будет вечеринок.
Последствия скандала
Из-за скандала известное книжное издательство Kiepenheuer & Witsch на прошлой неделе разорвало сотрудничество с Тиллем Линдеманом. Ранее в нем вышло две книги фронтмена Rammstein: "В тихие ночи" в 2013 году и "100 стихотворений" в 2020 году.
Всплыл и три года назад возникший скандал вокруг порновидео на песню Till the End, в котором 60-летний певец в гостиничном номере занимается оральным сексом с несколькими женщинами.
Группа Rammstein обратилась за консультацией юристов во время своего нынешнего тура. Информацию о том, что Rammstein наняли команду юристов подтвердили издание Die Weilt и телекомпания WDR. Издание Bild, ссылаясь на свои источники, говорит о возможном распаде коллектива.
Галерея: концерт группы Rammstein
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