Секс-скандал с Rammstein: подробности о вечеринках, реакция политиков и последствия

Реакция Rammstein

"Что касается обвинений в наш адрес в Вильнюсе, которые распространяются в социальных сетях, мы можем исключить возможность того, что это имело место в нашей среде. Нам не известно о каких-либо официальных расследованиях по этому поводу", - заявили представители группы.

3 июня в соцсетях появилось новое заявление:

"Публикации последних дней вызвали замешательство и вопросы в обществе и особенно среди наших фанатов. Обвинения сильно затронули нас всех, и мы относимся к ним чрезвычайно серьезно... Нам важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших шоу как перед, так и за сценой. Мы осуждаем любые нарушения…".

Rammstein попросили поклонников не делать поспешных выводов.

Тилль Линдеманн в клипе Angst Фото: Кадр из видео

Новые подробности о вечеринках

Издание Deutsche Welle пишет, что 6 июня 21-летняя актриса-любительница Kayla Shyx опубликовала на своем канале в YouTube видео, в котором рассказала, что происходило на одной из берлинских вечеринок с Rammstein год назад.

Девушка отметила, что ее с подругой пригласила на празднование директор Rammstein по кастингу Алена М. Девушки согласились, а после они попали в комнату с черными кожаными диванами и большим холодильником. У них потребовали сдать мобильные телефоны. Kayla поняла, что она лишь сексуальный объект.