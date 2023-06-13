Мужчина ежегодно тратит миллионы, чтобы оставаться 18-летним

45-летний мужчина ежегодно тратит 2 миллиона долларов, пытаясь оставаться вечно молодым. Он заявил, что "не планирует умирать", сообщают зарубежные СМИ.
Брайан Джонсон, который десять лет назад продал свою технологическую компанию Braintree Venmo за 800 миллионов долларов, назвал свои усилия по борьбе со старением Project Blueprint. Его цель - всегда выглядеть на 18 лет.
Его команда из более чем 30 врачей во главе с экспертом по борьбе со старением из Кембриджа Оливером Золманом внимательно следит за здоровьем его сердца, печени, почек и мозга.
Его изнурительный режим включает в себя ежедневное потребление 80 витаминов и минералов и очень точную диету на 1977 калорий, состоящую из овощей, миндального молока, грецких орехов, льняных семян и ягод.
Мужчина говорит, что мысли о гамбургере или бокале вина вызывают у него тошноту.
Его строгий режим также включает упражнения продолжительностью не менее часа в день и бокс ровно в 20:30 каждый вечер.
Спустя два года в этом проекте Джонсон утверждает, что у него сердце 37-летнего, кожа 28-летнего, а физическая форма и либидо - 18-летнего.
"Мы пристрастились к нездоровой пище, алкоголю, наркотикам, сигаретам. Все это заставляет нас чувствовать себя плохо. Мы воюем сами с собой. Как мы можем надеяться спасти планету, выжить как вид, если мы не можем справиться со своим телом?" - говорит Брайан Джонсон.
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