Мужчина ежегодно тратит миллионы, чтобы оставаться 18-летним

Брайан Джонсон, который десять лет назад продал свою технологическую компанию Braintree Venmo за 800 миллионов долларов, назвал свои усилия по борьбе со старением Project Blueprint. Его цель - всегда выглядеть на 18 лет.

Его команда из более чем 30 врачей во главе с экспертом по борьбе со старением из Кембриджа Оливером Золманом внимательно следит за здоровьем его сердца, печени, почек и мозга.

Его изнурительный режим включает в себя ежедневное потребление 80 витаминов и минералов и очень точную диету на 1977 калорий, состоящую из овощей, миндального молока, грецких орехов, льняных семян и ягод.

Мужчина говорит, что мысли о гамбургере или бокале вина вызывают у него тошноту.

Его строгий режим также включает упражнения продолжительностью не менее часа в день и бокс ровно в 20:30 каждый вечер.

Спустя два года в этом проекте Джонсон утверждает, что у него сердце 37-летнего, кожа 28-летнего, а физическая форма и либидо - 18-летнего.

"Мы пристрастились к нездоровой пище, алкоголю, наркотикам, сигаретам. Все это заставляет нас чувствовать себя плохо. Мы воюем сами с собой. Как мы можем надеяться спасти планету, выжить как вид, если мы не можем справиться со своим телом?" - говорит Брайан Джонсон.