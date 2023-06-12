Три бизнесмена приговорены к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов

Рижский окружной суд вынес приговор, приговорив трех обвиняемых в уклонении от уплаты налогов, которые причинили государству ущерб в крупном размере, к тюремному заключению. Они также лишены права заниматься всеми видами коммерческой деятельности в течение нескольких лет.

Два человека обвиняются в уклонении от уплаты налогов, один из них также в содействии уголовному преступлению, совершенному другим лицом, а третий обвиняется в содействии уклонению от уплаты налогов.

Оба обвиняемых являлись должностными лицами двух отдельных компаний, их фактическими руководителями, которые организовывали финансово-хозяйственную деятельность и заключали сделки, облагаемые налогом на добавленную стоимость (PVN).

Двое из обвиняемых предлагали другим лицам перерегистрировать различные компании на их имя, обещая материальное вознаграждение, на что те согласились. Таким образом, были оформлены документы между компаниями по сделкам, облагаемым PVN, которые фактически не имели места.

В Службу государственных доходов были поданы декларации по PVN, в которых были указаны сделки между компаниями, которых в действительности не было. Это привело к тому, что компании необоснованно уменьшили сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, на 139 870 евро, причинив государству убытки на эту сумму, которые до сих пор не погашены.

Защитник подсудимых подал апелляционную жалобу на указанный приговор.