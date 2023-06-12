Выражение недоверия Кариньшу: коалиция против смены премьера

На 15:00 четверга, 13 июня, назначено внеочередное заседание Сейма, на котором будет рассмотрен представленный оппозиционными партиями "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Стабильности!" проект постановления о выражении недоверия премьер-министру Кришьянису Кариньшу.
Требование об отставке подано на том основании, что планы правительства во главе с Кариньшем по преобразованию экономики и остановке падения благосостояния государства провалились, а его желание расширить после президентских выборов коалицию фактически парализовало работу правительства, говорят авторы проекта постановления.
Шлесерс вместе с партией также намеревается собрать подписи жителей для проведения референдума об отзыве Сейма. "Сейм своим бездействием подвел своих избирателей. Он также не в состоянии развивать национальную экономику", - утверждает лидер ЛПМ.
Для проведения такого референдума необходимо собрать 155 000 подписей.
Коалиционные политики не поддержат отставку Кариньша, как того требует оппозиция
Политики коалиции обещают не поддерживать требование оппозиции об отстранении от должности премьер-министра Кришьяниса Кариньша и, следовательно, об отставке всего правительства.
Отвечая на вопрос об этой инициативе, Кариньш после заседания коалиционных партий в понедельник отметил, что требование оппозиции не имеет никаких оснований и что такое продвижение проекта постановления следует расценивать как типичную работу оппозиции, которую "Новое Единство" не поддержит.
Премьер-министр подчеркнул, что действующее правительство работоспособно, но при этом Кариньш хочет привлечь часть оппозиции - "Прогрессивных" и Союз зеленых и крестьян - для повышения эффективности правительства.
Председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс заверил, что "Объединенный список" также не поддержит это предложение.
Представляющая Национальное объединение министр экономики Илзе Индриксоне подчеркнула, что ее объединение тоже не поддержит требование об отставке Кариньша, потому что эта коалиция может, способна и хочет работать вместе. По ее мнению, предложения оппозиции - это повседневная практика, но активная работа коалиции продолжается.
Отвечая на вопрос, можно ли ожидать какого-либо сюрприза в ходе голосования в четверг, Кариньш отметил, что известно негативное отношение всех трех партнеров по коалиции к этому предложению, поэтому
не стоит ожидать каких-либо сюрпризов.
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