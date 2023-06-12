Выражение недоверия Кариньшу: коалиция против смены премьера

Требование об отставке подано на том основании, что планы правительства во главе с Кариньшем по преобразованию экономики и остановке падения благосостояния государства провалились, а его желание расширить после президентских выборов коалицию фактически парализовало работу правительства, говорят авторы проекта постановления.

Шлесерс вместе с партией также намеревается собрать подписи жителей для проведения референдума об отзыве Сейма. "Сейм своим бездействием подвел своих избирателей. Он также не в состоянии развивать национальную экономику", - утверждает лидер ЛПМ.

Для проведения такого референдума необходимо собрать 155 000 подписей.

Коалиционные политики не поддержат отставку Кариньша, как того требует оппозиция

Политики коалиции обещают не поддерживать требование оппозиции об отстранении от должности премьер-министра Кришьяниса Кариньша и, следовательно, об отставке всего правительства.

Отвечая на вопрос об этой инициативе, Кариньш после заседания коалиционных партий в понедельник отметил, что требование оппозиции не имеет никаких оснований и что такое продвижение проекта постановления следует расценивать как типичную работу оппозиции, которую "Новое Единство" не поддержит.