Три человека зарезаны в центре Ноттингема, арестован подозреваемый, сообщает полиция

Около четырех утра полиция прибыла по вызову на Илкестон-роуд, где двух человек обнаружили мертвыми на улице.

Другой вызов последовал с Милтон-стрит, где фургон наехал на трех человек. Сейчас эти пострадавшие находятся в больнице.

Затем на соседней улице было обнаружено тело еще одного убитого мужчины.

"Мы считаем, что все эти три инцидента связаны между собой. Один человек находится под стражей. Расследование находится на ранней стадии, группа детективов пытается установить, что именно произошло", - сообщила главный констебль графства Ноттингемшир Кейт Мейнелл.

В городе значительные перебои в работе из-за полицейского кордона, перекрывшего многие центральные улицы. В центре Ноттингема много вооруженных полицейских, им помогают сотрудники пожарно-спасательной службы города.

Громкоговорители на трамвайных остановках сообщили пассажирам, что из-за крупного полицейского инцидента трамваи в городе временно не ходят.