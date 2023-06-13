В Скулте в результате взрыва в доме пострадал человек, еще 23 - эвакуированы

В Скулте Марупского края в результате взрыва в доме пострадал один человек, еще 23 были эвакуированы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
По информации агентства LETA, в 9:38 VUGD получила информацию о том, что в Скулте на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв.
Пожарные обследовали здание и эвакуировали из него 23 человек.
На месте происшествия пострадал один человек, его передали медикам.
Возгорания констатировано не было, однако в результате взрыва пострадал один автомобиль.
К обследованию здания привлечен муниципальный строительный эксперт.
На месте происшествия работают представители предприятий Gaso, Sadales tīkls, Государственной полиции, а также медики и полицейские.
Пожарные продолжают работу на месте событий.
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