В Скулте в результате взрыва в доме пострадал человек, еще 23 - эвакуированы

По информации агентства LETA, в 9:38 VUGD получила информацию о том, что в Скулте на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв.

Пожарные обследовали здание и эвакуировали из него 23 человек.

На месте происшествия пострадал один человек, его передали медикам.

Возгорания констатировано не было, однако в результате взрыва пострадал один автомобиль.

К обследованию здания привлечен муниципальный строительный эксперт.

На месте происшествия работают представители предприятий Gaso, Sadales tīkls, Государственной полиции, а также медики и полицейские.

Пожарные продолжают работу на месте событий.