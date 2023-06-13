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В Скулте в результате взрыва в доме пострадал человек, еще 23 - эвакуированы

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Сотрудники VUGD. Иллюстративное фото
Сотрудники VUGD. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В Скулте Марупского края в результате взрыва в доме пострадал один человек, еще 23 были эвакуированы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

По информации агентства LETA, в 9:38 VUGD получила информацию о том, что в Скулте на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв.

Пожарные обследовали здание и эвакуировали из него 23 человек.

На месте происшествия пострадал один человек, его передали медикам.

Возгорания констатировано не было, однако в результате взрыва пострадал один автомобиль.

К обследованию здания привлечен муниципальный строительный эксперт.

На месте происшествия работают представители предприятий Gaso, Sadales tīkls, Государственной полиции, а также медики и полицейские.

Пожарные продолжают работу на месте событий.

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