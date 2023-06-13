Стражи порядка предотвратили заказное убийство предпринимателя

В ходе расследования по подозрению в заказе и организации убийства был задержан знакомый мужчины 1992 года рождения, который руководствовался алчными побуждениями. Нужно отметить, что в его распоряжении была информация о месте жительства пострадавшего, распорядке дня, маршрутах передвижения, кроме того, уже были подготовлены орудия и средства совершения преступления. 31 мая расследование было завершено и дело было передано в Рижскую Пардаугавскую прокуратуру для начала уголовного преследования.

Оперативная информация о том, что планируется заказное убийство владельца предприятия, попала в распоряжение Госполиции в конце 2022 года, незамедлительно был проведен комплекс неотложных процессуальных и оперативных мероприятий, направленных на устранение угрозы жизни и здоровью данного лица, в ходе которых установлено, что лицо, заказавшее убийство, уже знало место жительства потерпевшего, распорядок дня и маршруты передвижения, а также уже подготовило орудия и средства совершения преступления.

В рамках расследования в тесном сотрудничестве с другими подразделениями Главного управления криминальной полиции Госполиции был проведен обширный комплекс следственных действий, в ходе которых был установлен заказчик убийства и предотвращено совершение убийства на стадии подготовки, а 16 декабря 2022 года по подозрению в совершении данного уголовного преступления был задержан и заключен под стражу мужчина 1992 года рождения.

В ходе следствия было установлено, что признанный подозреваемым мужчина является знакомым потерпевшего, а основная версия преступления связана с отношениями имущественного характера, чтобы не возвращать долг потерпевшему. В рамках уголовного дела мужчина подозревается в подготовке к совершению убийства из корыстных побуждений.

31 мая этого года Государственная полиция завершила уголовное расследование и направила его в Рижскую Пардаугавскую прокуратуру для начала уголовного преследования.