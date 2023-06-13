Видео ⟩ На пограничном пункте Виентули образуется очередь из путешествующих в Россию

С прошлой недели у пункта пограничного контроля Виентули работает пункт помощи украинцам. Сюда за помощью обращаются не те, кто только что убежал от войны, а те, кто отправляется в Россию, сообщает программа LTV Panorāma.
Зачем ехать в Россию? В основном чтобы вернуться в родные места, в Украину, так рассказали украинцы у пограничного пункта Виентули.
"Мы едем домой на время, потому что мы из Каховки, там взорвали плотину. У нас там много родственников, надо привезти их сюда на микроавтобусе, эвакуировать оттуда", - рассказал украинец Виктор.
Некая женщина хочет вернуться в Мариуполь, из которого убежала, перейдя линию фронта. Она хочет вернуться в разрушенный город, чтобы упорядочить документы. Еще одна пара рассказала, что направляется за детьми, которые остались в России.
Доброволец, которая в те дни работала в пункте помощи, рассказала, что прошлой ночью помогала 80-летней женщине, которая возвращается в Украину после нескольких месяцев, проведенных в Польше.
Подробнее в сюжете Panorāma!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!