Видео ⟩ На пограничном пункте Виентули образуется очередь из путешествующих в Россию

Зачем ехать в Россию? В основном чтобы вернуться в родные места, в Украину, так рассказали украинцы у пограничного пункта Виентули.

"Мы едем домой на время, потому что мы из Каховки, там взорвали плотину. У нас там много родственников, надо привезти их сюда на микроавтобусе, эвакуировать оттуда", - рассказал украинец Виктор.

Некая женщина хочет вернуться в Мариуполь, из которого убежала, перейдя линию фронта. Она хочет вернуться в разрушенный город, чтобы упорядочить документы. Еще одна пара рассказала, что направляется за детьми, которые остались в России.

Доброволец, которая в те дни работала в пункте помощи, рассказала, что прошлой ночью помогала 80-летней женщине, которая возвращается в Украину после нескольких месяцев, проведенных в Польше.

Подробнее в сюжете Panorāma!