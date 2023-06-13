Видео ⟩ Уголовное дело о крупнейшей партии гашиша, изъятой Госполицией, передано в суд

По этому делу четыре гражданина Латвии и один гражданин Литвы обвиняются в незаконном приобретении, хранении и перевозке 974 килограммов гашиша с целью его продажи, а также в перемещении груза через границу Латвии в составе организованной группы.

Один из фигурантов дела также обвиняется в легализации полученных преступным путем средств в крупном размере, еще один - в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели их сбыта.

Согласно предыдущим заявлениям, полученные в ходе досудебного расследования доказательства и обвинительный акт свидетельствуют о том, что члены организованной группы приобрели за пределами Латвии 974 килограмма гашиша и спрятали его в грузе строительных материалов, чтобы гашиш не был обнаружен в ходе таможенной проверки при ввозе груза в Европейский союз.

Когда груз был доставлен в Латвию, гашиш перепрятали в специально созданные тайники в мраморных плитах и хранили в Адажском крае, а затем отправили в Саласпилс.