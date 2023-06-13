Витенбергс: Нацобъединению не нравится динамика переговоров о работе правительства

Кариньш неоднократно подчеркивал, что для проведения реформ необходима более динамично работающая коалиция.

Более недели назад состоялось посвященное будущей работе совещание коалиционных партий, на котором премьер-министр предложил расширить коалицию за счет Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", против чего категорически выступают Нацобъединение и "Объединенный список".

В среду, 14 июня, в 13:00 в Кабинете министров запланирована встреча Нацобъединения и "Нового Единства".

Витенбергс отметил, что в последнее время от "Нового Единства" и премьер-министра часто звучало ключевое слово "динамика", однако динамика в этих переговорах не наблюдается. По мнению министра, это растянутый формат переговоров.

"Сложно комментировать, пытается ли "Новое Единство" выиграть время для принятия каких-то решений, или же они не понимают, что делать дальше. В любом случае государству это не идет на пользу", - сказал Винтенбергс.

В том случае, если что-то обещано СЗК и "Прогрессивным", то "Новое Единство" должно принять решение, подчеркнул политик Нацобъединения.

Витенбергс в очередной раз подчеркнул, что Нацобъединение не поддерживает расширенную коалицию и не будет участвовать в "торгах", так как не считает, что ради "Нового Единства" следует идти на какие-либо компромиссы.