Проверки на белорусской границе: как обезопасить себя?

Кому лучше не ехать в Беларусь?

Кроме тех, кто участвовал в протестах, отбывал из-за этого сутки или был оштрафован, в зоне риска люди, которые посещали Украину, и у которых в паспорте есть штамп о въезде в эту страну, говорит Андрей Стрижак. Также, по его мнению, небезопасно сейчас пересекать белорусскую границу общественным активистам.

Отдельно правозащитник выделяет представителей диаспоры, которые во время протестов 2020 года не находились в Беларуси. "Можно уже и не помнить об участии в протестах у белорусского посольства, но это могло быть зафиксировано. Сейчас, не осознавая уровень риска, человек может поехать в Беларусь, чтобы проведать своих престарелых родственников или оформить какие-то документы - и попасть в тюрьму. Это очень реалистичная история, - утверждает он. - Живя в свободном мире, очень многие люди просто забывают о том, какова сущность диктатуры и какие ситуации могут случиться при посещении Беларуси".

На российско-белорусской границе, по словам Стрижака, внимание проверяющих также привлекают те, у кого есть шенгенская виза или ВНЖ другой страны. Их могут спрашивать о цели визитов в западные страны.

Может ли грозить опасность тем, кто не протестовал и не был в Украине?

Может. При пересечении границы на руках не должно быть никаких "компрометирующих" материалов, напоминает Стрижак, например, национальной символики, книг, которые могут привлечь внимание силовиков, и т.д. BYSOL также рекомендует пользоваться подменным телефоном, на котором не будет Telegram или подписок на каналы, признанные экстремистскими в Беларуси, в том числе и на каналы независимых СМИ. Эксперт рекомендует не хранить в телефоне или в облаке никаких фотографий или видео протестов 2020 года.