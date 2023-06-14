Видео ⟩ "Был сильный взрыв": очевидцы пожара военной техники в Саласпилсе

В Саласпилсе во вторник, 13 июня, на трассе образовалась большая пробка, поскольку дорога, соединяющая Ригу и Даугавпилс, была закрыта в обоих направлениях. Причина - загорелся перевозчик топлива союзников, сообщает программа Degpunktā.
Горящий автомобиль остановился в Саласпилсе, на шоссе напротив автозаправочной станции и жилых домов, и загорелся.
"Я был дома, раздался страшный грохот, я сначала не мог понять, что это, - сказал Оярс, житель Саласпилса.
Несколько очевидцев рассказывают, что сначала загорелся тягач, а затем цистерна с горючим. В этом уверен и очевидец Владимир, ведь он видел все с самого начала.
Сам водитель грузовика не согласен с мнением очевидцев. Он утверждает, что пожар начался из-за техники на прицепе.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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