Видео ⟩ "Был сильный взрыв": очевидцы пожара военной техники в Саласпилсе

Горящий автомобиль остановился в Саласпилсе, на шоссе напротив автозаправочной станции и жилых домов, и загорелся.

"Я был дома, раздался страшный грохот, я сначала не мог понять, что это, - сказал Оярс, житель Саласпилса.

Несколько очевидцев рассказывают, что сначала загорелся тягач, а затем цистерна с горючим. В этом уверен и очевидец Владимир, ведь он видел все с самого начала.

Сам водитель грузовика не согласен с мнением очевидцев. Он утверждает, что пожар начался из-за техники на прицепе.

Видео: Сюжет программы Degpunktā