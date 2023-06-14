Ср, 14.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ На шоссе остановили Volvo, который "летел" со скоростью 180 км/ч

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ekrānuzņēmums no video

В воскресенье, 11 июня, сотрудники Государственной полиции остановили на Вентспилсском шоссе автомобиль Volvo, водитель которого ехал со скоростью 180 километров в час (км/ч) вместо разрешенных 90 км/ч, сообщила полиция.

Видео: Нарушитель на Вентспилсском шоссе 

Внимание сотрудников госполиции привлекла встречная машина, которая приближалась слишком быстро.

Радар в полицейской машине зафиксировал нарушение скоростного режима - при разрешенной скорости движения в 90 км/ч водитель Volvo ехал со скоростью 180 км/ч.

Таким образом он превысил разрешенную скорость движения вдвое - на 90 км/ч.

Когда полиция остановила автомобиль, то обнаружила, что за рулем сидел мужчина 1993 года рождения.

Начат процесс административного правонарушения и наложен штраф в размере 400 евро.

Государственная полиция призывает водителей автомобилей не быть безрассудными и помнить, что превышение разрешенной скорости движения, а также несоблюдение других правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх