Видео ⟩ На шоссе остановили Volvo, который "летел" со скоростью 180 км/ч

В воскресенье, 11 июня, сотрудники Государственной полиции остановили на Вентспилсском шоссе автомобиль Volvo, водитель которого ехал со скоростью 180 километров в час (км/ч) вместо разрешенных 90 км/ч, сообщила полиция.
Видео: Нарушитель на Вентспилсском шоссе
Внимание сотрудников госполиции привлекла встречная машина, которая приближалась слишком быстро.
Радар в полицейской машине зафиксировал нарушение скоростного режима - при разрешенной скорости движения в 90 км/ч водитель Volvo ехал со скоростью 180 км/ч.
Таким образом он превысил разрешенную скорость движения вдвое - на 90 км/ч.
Когда полиция остановила автомобиль, то обнаружила, что за рулем сидел мужчина 1993 года рождения.
Начат процесс административного правонарушения и наложен штраф в размере 400 евро.
Государственная полиция призывает водителей автомобилей не быть безрассудными и помнить, что превышение разрешенной скорости движения, а также несоблюдение других правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.
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