Видео ⟩ На шоссе остановили Volvo, который "летел" со скоростью 180 км/ч

Когда полиция остановила автомобиль, то обнаружила, что за рулем сидел мужчина 1993 года рождения.

Государственная полиция призывает водителей автомобилей не быть безрассудными и помнить, что превышение разрешенной скорости движения, а также несоблюдение других правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.