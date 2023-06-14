СМИ: соратник Кадырова Адам Делимханов получил ранение

Где был ранен Делимханов, ближайший соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, не уточняется.

Ранее украинские Telegram-каналы со ссылкой на политолога Кирилла Сазонова, который воюет в составе ВСУ, написали, что соратник Кадырова был убит украинскими Силами специальных операций в Приморске Запорожской области.

По данным Сазонова, кортеж Делимханова был обстрелян из артиллерии. Вместе с депутатом якобы погибли около 200 человек из его сопровождения. Тела, как утверждает Сазонов, были вывезены на вертолетах, чтобы сохранить случившееся в тайне, пишет "Медуза".

В свою очередь, депутат Госдумы Кузнецов сообщил, что Володин только что общался с Делимхановым - тот жив и здоров

Накануне Кадыров сообщил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" будут задействованы в предотвращении диверсий в Белгородской области, граничащей с Украиной. Делимханов встретился с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны России и с руководством областного управления Росгвардии.

В прошлом году Делимханов командовал чеченскими отрядами, участвовавшими в захвате Мариуполя.

Представители властей Чечни опровергли сообщение

Адам Делимханов жив и находится в Чечне, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

По его словам, "это все фейки. Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике [Чечне] — поехал к Рамзану Ахматовичу".