СМИ: соратник Кадырова Адам Делимханов получил ранение

Депутат Госдумы Адам Делимханов "был ранен, но он жив", сообщает Русская служба BBC со ссылкой на кремлевские пропагандистские каналы.
Где был ранен Делимханов, ближайший соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, не уточняется.
Ранее украинские Telegram-каналы со ссылкой на политолога Кирилла Сазонова, который воюет в составе ВСУ, написали, что соратник Кадырова был убит украинскими Силами специальных операций в Приморске Запорожской области.
По данным Сазонова, кортеж Делимханова был обстрелян из артиллерии. Вместе с депутатом якобы погибли около 200 человек из его сопровождения. Тела, как утверждает Сазонов, были вывезены на вертолетах, чтобы сохранить случившееся в тайне, пишет "Медуза".
В свою очередь, депутат Госдумы Кузнецов сообщил, что Володин только что общался с Делимхановым - тот жив и здоров
Накануне Кадыров сообщил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" будут задействованы в предотвращении диверсий в Белгородской области, граничащей с Украиной. Делимханов встретился с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны России и с руководством областного управления Росгвардии.
В прошлом году Делимханов командовал чеченскими отрядами, участвовавшими в захвате Мариуполя.
Представители властей Чечни опровергли сообщение
Адам Делимханов жив и находится в Чечне, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
По его словам, "это все фейки. Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике [Чечне] — поехал к Рамзану Ахматовичу".
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