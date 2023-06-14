Видео ⟩ В Юрмале выступит Семен Слепаков

6 июля в зале "Дзинтари" выступит Семен Слепаков - артист, которого любят за острый юмор и уникальный стиль. Злободневность и неповторимая манера исполнения делают его иронично-саркастичные зарисовки хитами с миллионными просмотрами на YouTube.
В прошлом капитан прославленной команды КВН "Сборная Пятигорска", сегодня он - один из самых топовых продюсеров, шоураннер, комедийный актер и исполнитель собственных песен. А еще он - поэт и сценарист, обладающий удивительным даром: абсолютно все проекты, к которым он прикладывает руку, имеют неизменно высокие рейтинги и пользуются огромным зрительским интересом.
На концерте Семен Слепаков исполнит свои известные, полюбившиеся зрителям хиты, а также новые актуальные произведения. Готовьтесь от души посмеяться, ведь выступления артиста - это всегда классная атмосфера и незабываемые эмоции!
Видео: Семен Слепаков приглашает на концерт
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