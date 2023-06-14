Видео ⟩ В Юрмале выступит Семен Слепаков

В прошлом капитан прославленной команды КВН "Сборная Пятигорска", сегодня он - один из самых топовых продюсеров, шоураннер, комедийный актер и исполнитель собственных песен. А еще он - поэт и сценарист, обладающий удивительным даром: абсолютно все проекты, к которым он прикладывает руку, имеют неизменно высокие рейтинги и пользуются огромным зрительским интересом.