Осокинский фестиваль свободы: собрано свыше 20 000 евро на помощь Украине

В минувшие выходные в зале Вагнера состоялся грандиозный заключительный концерт Осокинского фестиваля свободы для Украины совместно с выставкой детских рисунков и фотографий, посвященной украинским беженцам. За период фестиваля было собрано более 20 000 евро на помощь жителям Украины.
В заключительном концерте фестиваля приняли участие струнный ансамбль Kremerata Lettonica, актрисы Дита Луриня и Лариса Пономаренко, а также автор фестиваля Андрей Осокин. Вечер открылся приветственной речью президента Латвии Эгилса Левитса и посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола. Эпилогом фестиваля стал сольный концерт пианиста Георгия Осокина в культурном пространстве Ola Foundation. Фестиваль завершится концертом друзей фестиваля 17 июня в Кулдиге.
Галерея: Открытие Осокинского фестиваля
Средства с продажи билетов на фестиваль совместно с суммой пожертвований, собранных в рамках благотворительных акций на портале ziedot.lv, будут направлены в Украину, на гуманитарную и медицинскую помощь, а также на помощь животным. Сделать пожертвования в рамках благотворительной акции можно еще на протяжении двух недель. В свою очередь вчера с площади у Дома конгрессов в Украину отправилась первая колонна с продовольственными наборами и одеждой, приобретенные на средства с продажи билетов. Помощь будет доставлена жителям Украины, в том числе в оккупированные районы Херсонской области и пострадавшим от наводнения после подрыва Каховской ГЭС.
Это уже четвертый фестиваль свободы пианиста Андрея Осокина, который второй год посвящен Украине и ее народу. В этом году более месяца проходил фестиваль и сопутствующие ему мероприятия — концерты, мастер-классы, художественные выставки, дискуссии, благотворительные акции и многое другое. За это время фестивальные площадки объединили латвийских и украинских музыкантов, актеров, художников и профессионалов других отраслей, в числе которых музыкальные коллективы Labvēlīgais Tips, Melo-M, Kremerata Lettonica, музыканты Ральф Эйланд, Катрина Гупало, Сонора Вайце, Иева Парша, Платон Буравицкий, актеры Гундарс Аболиньш, Дита Луриня, Гиртс Круминьш, журналисты Кристине Гарклава и Кристине Рудзинска, фортепианный квартет «Quadra», пианисты Андрей Осокин, Роксана Тарвиде, Дмитрий Волков, Георгий Осокин, а также украинские актеры и музыканты, которые нашли убежище в Латвии после начала полномасштабного вторжения, и другие.
"Пока не окончена война, льется кровь, гибнут невинные люди, продолжаются военные преступления и творится зло, несовместимое с человечностью, наша задача — продолжать поддерживать Украину. Посредством собственных действий демонстрировать украинскому народу, что мы с ними даже в самые трудные и мрачные минуты. Со своей стороны сделаем все, чтобы война закончилась победой Украины как можно скорее. Пусть наша поддержка станет важным сигналом для других стран, побуждением усилить помощь народу и воинам Украины, чтобы осуществить нашу общую мечту и подарить светлое будущее грядущим поколениям. Я чрезвычайно благодарен всем причастным за колоссальную поддержку", - рассказывает основатель и креативный директор фестиваля Андрей Осокин.
Команда фестиваля выражает особую благодарность партнерам, благодаря которым программа фестиваля была обширной и многообразной: Рижская дума, торговый центр Spice и Spice Home, LNK Industries, LNK Charity Fund, меценат Дмитрий Волков, посольство Украины в Латвии, конфедерация украинских ассоциаций в Латвии Viche, Валмиерская краевая дума, организация ziedod.lv, сервис Biļešu Paradīze, объединение Tavi draugi, все фестивальные площадки, звуковые и световые компании и другие.
Галерея: Осокинский фестиваль свободы
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