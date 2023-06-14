Осокинский фестиваль свободы: собрано свыше 20 000 евро на помощь Украине

Это уже четвертый фестиваль свободы пианиста Андрея Осокина, который второй год посвящен Украине и ее народу. В этом году более месяца проходил фестиваль и сопутствующие ему мероприятия — концерты, мастер-классы, художественные выставки, дискуссии, благотворительные акции и многое другое. За это время фестивальные площадки объединили латвийских и украинских музыкантов, актеров, художников и профессионалов других отраслей, в числе которых музыкальные коллективы Labvēlīgais Tips, Melo-M, Kremerata Lettonica, музыканты Ральф Эйланд, Катрина Гупало, Сонора Вайце, Иева Парша, Платон Буравицкий, актеры Гундарс Аболиньш, Дита Луриня, Гиртс Круминьш, журналисты Кристине Гарклава и Кристине Рудзинска, фортепианный квартет «Quadra», пианисты Андрей Осокин, Роксана Тарвиде, Дмитрий Волков, Георгий Осокин, а также украинские актеры и музыканты, которые нашли убежище в Латвии после начала полномасштабного вторжения, и другие.

"Пока не окончена война, льется кровь, гибнут невинные люди, продолжаются военные преступления и творится зло, несовместимое с человечностью, наша задача — продолжать поддерживать Украину. Посредством собственных действий демонстрировать украинскому народу, что мы с ними даже в самые трудные и мрачные минуты. Со своей стороны сделаем все, чтобы война закончилась победой Украины как можно скорее. Пусть наша поддержка станет важным сигналом для других стран, побуждением усилить помощь народу и воинам Украины, чтобы осуществить нашу общую мечту и подарить светлое будущее грядущим поколениям. Я чрезвычайно благодарен всем причастным за колоссальную поддержку", - рассказывает основатель и креативный директор фестиваля Андрей Осокин.

Команда фестиваля выражает особую благодарность партнерам, благодаря которым программа фестиваля была обширной и многообразной: Рижская дума, торговый центр Spice и Spice Home, LNK Industries, LNK Charity Fund, меценат Дмитрий Волков, посольство Украины в Латвии, конфедерация украинских ассоциаций в Латвии Viche, Валмиерская краевая дума, организация ziedod.lv, сервис Biļešu Paradīze, объединение Tavi draugi, все фестивальные площадки, звуковые и световые компании и другие.

Галерея: Осокинский фестиваль свободы