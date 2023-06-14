Фото ⟩ У Музея оккупации почтили память жертв коммунистического геноцида

В среду, 14 июня, государственные должностные лица приняли участие в церемонии возложения венков в память о жертвах коммунистического геноцида у памятного мемориала Vēstures taktīla Музея оккупации Латвии.
В мероприятии приняли участие президент Эгил Левитс, председатель Сейма Эдвард Смилтенс, премьер-министр Кришьянис Кариньш, члены президиума и депутаты Сейма.
14 июня 1941 года в ходе осуществленных советским режимом депортаций из Латвии были высланы более 15 000 человек.
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