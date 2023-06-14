Фото ⟩ У Музея оккупации почтили память жертв коммунистического геноцида

В мероприятии приняли участие президент Эгил Левитс , председатель Сейма Эдвард Смилтенс , премьер-министр Кришьянис Кариньш , члены президиума и депутаты Сейма.

14 июня 1941 года в ходе осуществленных советским режимом депортаций из Латвии были высланы более 15 000 человек.