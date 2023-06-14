Ушедшая ночью из Центра социальной опеки в Озолниеки пенсионерка найдена мертвой

Ранее сообщалось, что прошлой ночью из Центра социальной опеки и реабилитации "Земгале" ушла Нинель Кулеш 1937 года рождения. К сожалению, женщина была найдена без признаков жизни, сообщает Госполиция.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация не свидетельствует о том, что в отношении женщины могло быть совершено преступление.