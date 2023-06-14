Ушедшая ночью из Центра социальной опеки в Озолниеки пенсионерка найдена мертвой

Государственная полиция сообщает, что ушедшая ночью из Центра социальной опеки и реабилитации в Озолниеки пенсионерка найдена мертвой.
Ранее сообщалось, что прошлой ночью из Центра социальной опеки и реабилитации "Земгале" ушла Нинель Кулеш 1937 года рождения. К сожалению, женщина была найдена без признаков жизни, сообщает Госполиция.
Имеющаяся в распоряжении полиции информация не свидетельствует о том, что в отношении женщины могло быть совершено преступление.
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