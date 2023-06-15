Прокуратура Берлина ведет расследование в отношении фронтмена Rammstein

Против Тилля Линдемана, фронтмена группы Rammstein, выдвинуты серьезные обвинения. Прокуратура Берлина начала расследование.
По сообщениям немецких СМИ, прокуратура Берлина начала расследование в деле, связанном с обвинениями в адрес фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдемана (Till Lindemann).
В полицию и прокуратуру поступили заявления от потерпевших.
Все они подпадают под параграф 177 Уголовного кодекса, в котором речь идет о преступных деяниях против сексуального самоопределения.
Имеются в виду сексуальное домогательство, сексуальное принуждение и изнасилование.