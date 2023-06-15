Видео ⟩ Запись разговора: как делили закупки в картеле дорожно-строительных компаний?

Оштрафованное советом по конкуренции (KP) за участие в дорожно-строительном картеле предприятие AS A.C.B. будет работать над восстановлением доверия к компании, отмечают ее представители. Программа Латвийского телевидения Panorāma на основании расследования KP выяснила, как осуществлялось распределение покупок.
В связи с расследованием возможных нарушений антимонопольного законодательства в сфере дорожного строительства в период с 2016 по 2018 год A.C.B. достиг соглашения с KP. Представители компании признают, что в расследовании A.C.B. возможные нарушения законодательства о конкуренции заметны в семи закупках, из которых A.C.B. выиграла одну закупку в 2017 году. Общая сумма контракта по указанной закупке составляет 1,1 млн евро, что составляет 1,6% от годового оборота A.C.B. в конкретный период.
"Представители A.C.B. указывают, что возможные нарушения антимонопольного законодательства связаны с обменом конфиденциальной коммерческой информацией, в то же время не было обнаружено договоренности о согласовании закупочных цен или их возможном увеличении.
Член правления A.C.B. Анна Прищепа констатирует, что, оценивая выводы KP и с целью обеспечения непрерывности деятельности компании, с KP достигнута договоренность. Она предусматривает условия для восстановления доверия к компании, а также штраф в размере 2,9 млн евро, подлежащий уплате в соответствии с 42-месячным графиком платежей.
A.C.B. высоко оценивает роль KP как важного регулирующего государственного органа в защите интересов компаний и общественности и полностью поддерживает его усилия, направленные на продвижение передовой практики и подотчетности в сфере строительства дорог и мостов. Представители A.C.B. подчеркивают, что за 30 лет работы компания непрерывно развивалась, целенаправленно совершенствуя процессы управления и механизмы внутреннего контроля, укрепляя прозрачную и открытую бизнес-среду.
Как сообщалось, KP за участие в дорожно-строительном картеле оштрафовала три компании - A.C.B., АS Ceļu pārvalde и SIA Strabag, которая находится в процессе ликвидации, заявил на пресс-конференции в среду, 14 июня, председатель KP Юрис Гайкис. KP наложила на компании штраф в размере 4 451 649,77 евро.
KP обнаружило запрещенное соглашение в государственных закупках на строительство дорог и автомагистралей в Латвии, организованных VSIA Latvijas valsts ceļi.
Директор департамента запрещенных соглашений KP Иева Шмите рассказала, что изначально процессуальные действия проводились в отношении пяти компаний, но были получены доказательства о запрещенном сговоре только между тремя предприятиями.
На A.C.B. был наложен штраф в размере 2 920 157,18 евро, на Ceļu pārvalde - в 1 026 958,61 евро, а на Strabag - в размере 504 533,98 евро.
A.C.B. и Strabag пришли к соглашению с KP о прекращении судебного спора, при этом компании согласились с установленными фактами и обязались не обжаловать окончательное решение KP. Мировое соглашение предусматривает снижение штрафа на 10%.
KP установило, что особую роль в реализации запрещенного соглашения сыграл представитель A.C.B., который на отдельных встречах распределял закупки между компаниями, а также собирал информацию о закупках в таблицы. Также представитель A.C.B. регулярно общался с бывшим представителем Latvijas valsts ceļi, где в том числе обсуждались вопросы закупок.
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