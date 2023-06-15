Видео ⟩ Запись разговора: как делили закупки в картеле дорожно-строительных компаний?

A.C.B. высоко оценивает роль KP как важного регулирующего государственного органа в защите интересов компаний и общественности и полностью поддерживает его усилия, направленные на продвижение передовой практики и подотчетности в сфере строительства дорог и мостов. Представители A.C.B. подчеркивают, что за 30 лет работы компания непрерывно развивалась, целенаправленно совершенствуя процессы управления и механизмы внутреннего контроля, укрепляя прозрачную и открытую бизнес-среду.

Как сообщалось, KP за участие в дорожно-строительном картеле оштрафовала три компании - A.C.B., АS Ceļu pārvalde и SIA Strabag, которая находится в процессе ликвидации, заявил на пресс-конференции в среду, 14 июня, председатель KP Юрис Гайкис. KP наложила на компании штраф в размере 4 451 649,77 евро.

KP обнаружило запрещенное соглашение в государственных закупках на строительство дорог и автомагистралей в Латвии, организованных VSIA Latvijas valsts ceļi.

Директор департамента запрещенных соглашений KP Иева Шмите рассказала, что изначально процессуальные действия проводились в отношении пяти компаний, но были получены доказательства о запрещенном сговоре только между тремя предприятиями.

На A.C.B. был наложен штраф в размере 2 920 157,18 евро, на Ceļu pārvalde - в 1 026 958,61 евро, а на Strabag - в размере 504 533,98 евро.

A.C.B. и Strabag пришли к соглашению с KP о прекращении судебного спора, при этом компании согласились с установленными фактами и обязались не обжаловать окончательное решение KP. Мировое соглашение предусматривает снижение штрафа на 10%.

KP установило, что особую роль в реализации запрещенного соглашения сыграл представитель A.C.B., который на отдельных встречах распределял закупки между компаниями, а также собирал информацию о закупках в таблицы. Также представитель A.C.B. регулярно общался с бывшим представителем Latvijas valsts ceļi, где в том числе обсуждались вопросы закупок.