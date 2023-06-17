"О чем молчит пропаганда": Какие военные преступления не хочет признавать Кремль?

В новом эпизоде напоминается, что с самого начала полномасштабного вторжения в Украину Россия целенаправленно целилась в гражданские объекты, убивала и подвергала пыткам людей, депортировала и насильно ассимилировала украинских детей, стараясь тем самым запугать украинцев и нанести максимальный ущерб.

Несмотря на многочисленные свидетельства этих преступлений, в том числе зафиксированные специальной комиссией ООН, Кремль и его соратники в Беларуси на любые обвинения отвечают обычно тремя способами: либо полностью отрицают, либо заявляют, что действуют законно, либо вообще говорят, что не признают международные организации как таковые.

Цель проекта "О чем молчит пропаганда" - донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают мифы, наиболее распространенные в информационном пространстве.

Проект реализуется белорусским независимым медиа Zerkalo.io в партнерстве с программой ЕС EU NEIGHBOURS east, EUvsDisinfo и украинским "24 Каналом" (24tv.ua).