"О чем молчит пропаганда": Какие военные преступления не хочет признавать Кремль?

RUS TVNET публикует новый эпизод проекта "О чем молчит пропаганда", созданный белорусским независимым медиа Zerkalo.io и украинским "24 Каналом" (24tv.ua). В нем белорусские и украинские журналисты совместно разбирают военные преступления, которые совершила российская армия в Украине, показывают удары по жилым домам и свидетельства пыток, а также обсуждают реакцию российского руководства, которое отвергает эти обвинения как фальшивки и провокации.
В новом эпизоде напоминается, что с самого начала полномасштабного вторжения в Украину Россия целенаправленно целилась в гражданские объекты, убивала и подвергала пыткам людей, депортировала и насильно ассимилировала украинских детей, стараясь тем самым запугать украинцев и нанести максимальный ущерб.
Несмотря на многочисленные свидетельства этих преступлений, в том числе зафиксированные специальной комиссией ООН, Кремль и его соратники в Беларуси на любые обвинения отвечают обычно тремя способами: либо полностью отрицают, либо заявляют, что действуют законно, либо вообще говорят, что не признают международные организации как таковые.
Цель проекта "О чем молчит пропаганда" - донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают мифы, наиболее распространенные в информационном пространстве.
Проект реализуется белорусским независимым медиа Zerkalo.io в партнерстве с программой ЕС EU NEIGHBOURS east, EUvsDisinfo и украинским "24 Каналом" (24tv.ua).
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