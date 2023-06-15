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В России начался "суд" над пленными защитниками Мариуполя

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Защитники Мариуполя
Защитники Мариуполя Фото: Reuters/ScanPix

В российском городе Ростове-на-Дону в среду начался "суд" над защитниками Мариуполя, которые находятся в российском плену, сообщают украинские СМИ.

22 военных украинской армии, в том числе восемь женщин, которые готовили еду для солдат, российский суд обвиняет в терроризме.

Если их признают виновными, им грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Подсудимые представляют украинский полк "Азов", который защищал Мариуполь, но был вынужден сдаться в мае прошлого года после нескольких недель боев и осады металлургического завода "Азовсталь".

В прошлом году Верховный суд России признал "Азов" террористической организацией.

Галерея: Защитники Мариуполя

Бывший добровольческий полк "Азов" был официально включен в состав Национальной гвардии Украины в 2014 году, когда помогал бороться с прокремлевскими боевиками на востоке Украины.

Бойцы "Азова" вместе с украинскими войсками отражали российское наступление, начавшееся в феврале прошлого года.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал суд над защитниками "Азовстали" отдельным военным преступлением, заслуживающим оценки Международного уголовного суда.

"Фотографии судилища, которое устраивают в Ростове над защитниками "Азовстали", не вызывают ничего, кроме отвращения. Лощеные прокуроры и разодетые присяжные со сверкающими улыбками "судят" парней и девушек, напоминающих скелеты после концлагеря и пыток", - написал Подоляк в Twitter.

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