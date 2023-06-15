Поиски пропавшей Юстине: полиция меняет тактику

С 5 мая, когда пропала девочка, ведутся масштабные и комплексные поисковые работы, в том числе с привлечением как волонтеров, так и других служб.

В настоящее время, принимая во внимание уже проведенные поисковые мероприятия, обследованные территории, в том числе водоемы и другие места, Государственная полиция избрала иную тактику поиска, больше не проводя массовые поиски с привлечением добровольцев.

В полиции подчеркивают, что формы и методы поиска могут быть разными.

"Тот факт, что граждане не видят публичных поисков, не означает, что поиски не проводятся", - отмечают в полиции.

В связи с исчезновением девочки вся поступившая информация тщательно проверяется, рассматриваются различные версии. Также полиция, в рамках оперативных мероприятий, допросила родственников ребенка и других лиц.

Учитывая, что возбуждено уголовное дело и ведется следствие, в полиции воздерживаются от комментариев по поводу деталей расследования. Как только появится новая информация, а также если будут начаты новые массовые поиски, полиция немедленно сообщит об этом.

в настоящее время нет планов прекращать поиски, и они будут продолжаться столько, сколько потребуется, сообщили в полиции.

Как сообщалось ранее, 5 мая в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя девочка Юстине Рейникова.

Согласно основной версии, девочка ушла со двора своего дома в Роговке Наутренской волости вечером 5 мая и отправилась в неизвестном направлении. Время от времени поступают звонки из разных уголков Латвии от жителей, видевших ребенка, похожего на Юстине, но результата пока нет.