Поиски пропавшей Юстине: полиция меняет тактику

Поиски Юстине Рейниковой, пропавшей в Роговке, продолжаются. Государственная полиция объявила, что в будущем будет использовать другую тактику поиска, сообщила представитель Государственной полиции Симона Гравите.
С 5 мая, когда пропала девочка, ведутся масштабные и комплексные поисковые работы, в том числе с привлечением как волонтеров, так и других служб.
В настоящее время, принимая во внимание уже проведенные поисковые мероприятия, обследованные территории, в том числе водоемы и другие места, Государственная полиция избрала иную тактику поиска, больше не проводя массовые поиски с привлечением добровольцев.
В полиции подчеркивают, что формы и методы поиска могут быть разными.
"Тот факт, что граждане не видят публичных поисков, не означает, что поиски не проводятся", - отмечают в полиции.
В связи с исчезновением девочки вся поступившая информация тщательно проверяется, рассматриваются различные версии. Также полиция, в рамках оперативных мероприятий, допросила родственников ребенка и других лиц.
Учитывая, что возбуждено уголовное дело и ведется следствие, в полиции воздерживаются от комментариев по поводу деталей расследования. Как только появится новая информация, а также если будут начаты новые массовые поиски, полиция немедленно сообщит об этом.
в настоящее время нет планов прекращать поиски, и они будут продолжаться столько, сколько потребуется, сообщили в полиции.
Как сообщалось ранее, 5 мая в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя девочка Юстине Рейникова.
Согласно основной версии, девочка ушла со двора своего дома в Роговке Наутренской волости вечером 5 мая и отправилась в неизвестном направлении. Время от времени поступают звонки из разных уголков Латвии от жителей, видевших ребенка, похожего на Юстине, но результата пока нет.
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