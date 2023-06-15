В России постепенно отказываются от символа Z

Как отмечает Telegram-канал "Можем объяснить", Россия начала отказываться от этого символа. Пропагандисты убирают его с названий каналов, а местные администрации убирают с фасадов домов.

В частности, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин убрал знак Z из названия своего Telegram-канала. После начала войны он переименовал его в "РогоZин", но с апреля вернул старое название "Рогозин".

Белорусский блогер Алексей Дзермант, выступая на российском пропагандистом телевидении, избавился от Z в названии своего канала.

Кроме того, со стен госучреждений в регионах России снимают плакаты и транспаранты с буквой Z. Такие случаи известны в Екатеринбурге, Новосибирске, Вятке и Томске.

"Анализ запросов, сделанных Яндексом, также показывает, что с началом войны популярность товаров с символами Z значительно снизилась. За последний год количество желающих купить товары с этой символикой неуклонно падает и почти достигла нуля", - говорится в исследовании.