Прокремлевский активист Гапоненко проиграл Латвии в ЕСПЧ

В Латвии Гапоненко ранее был признан виновным в разжигании национальной розни и действиях, направленных против Латвии, и приговорен к условному лишению свободы.

В 2017-2018 году Гапоненко распространял в интернете ложные утверждения о возрождении фашизма в Латвии, преследовании русскоязычного населения и возможном геноциде против латвийских русскоязычных со стороны латвийской армии и союзников по НАТО.

В иске, направленном в ЕСПЧ, Гапоненко выразил мнение, что, принимая решения по применению тюремного заключения и продлению срока содержания под стражей, национальные суды недостаточно обосновали их. Гапоненко утверждал, что тюремное заключение было назначено ему в качестве наказания за его политическую деятельность, тем самым необоснованно ограничив его право на публичное выражение своих взглядов.

ЕСПЧ отметил, что и следственный судья, и Рижский окружной суд в своих решениях указали на обоснованные подозрения, что Гапоненко мог совершить инкриминируемые ему преступления.

При этом Гапоненко не отрицал, что является автором публикаций, лежащих в основе обвинения, - вместо этого причиной разногласий стала правовая оценка публикаций.