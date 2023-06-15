Прокремлевский активист Гапоненко проиграл Латвии в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня, 15 июня, завершил судебное производство по иску прокремлевского активиста Александра Гапоненко против Латвии, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).
В Латвии Гапоненко ранее был признан виновным в разжигании национальной розни и действиях, направленных против Латвии, и приговорен к условному лишению свободы.
В 2017-2018 году Гапоненко распространял в интернете ложные утверждения о возрождении фашизма в Латвии, преследовании русскоязычного населения и возможном геноциде против латвийских русскоязычных со стороны латвийской армии и союзников по НАТО.
В иске, направленном в ЕСПЧ, Гапоненко выразил мнение, что, принимая решения по применению тюремного заключения и продлению срока содержания под стражей, национальные суды недостаточно обосновали их. Гапоненко утверждал, что тюремное заключение было назначено ему в качестве наказания за его политическую деятельность, тем самым необоснованно ограничив его право на публичное выражение своих взглядов.
ЕСПЧ отметил, что и следственный судья, и Рижский окружной суд в своих решениях указали на обоснованные подозрения, что Гапоненко мог совершить инкриминируемые ему преступления.
При этом Гапоненко не отрицал, что является автором публикаций, лежащих в основе обвинения, - вместо этого причиной разногласий стала правовая оценка публикаций.
ЕСПЧ также признал обоснованными выводы Рижского окружного суда о том, что на свободе Гапоненко мог совершить новые преступления.
ЕСПЧ обратил внимание на особо деликатный социально-политический контекст публикаций Гапоненко. Суд подчеркнул, что не может игнорировать тот факт, что соседней с Латвией страной является Россия, которая на момент публикации Гапоненко уже вторглась в Грузию и контролировала в военном и политическом отношении часть территории Украины.
ЕСПЧ отмечает, что Рижский окружной суд в своем решении прямо указал на необходимость недопущения дальнейших публикаций, направленных против жизненно важных элементов конституционного строя страны и доступных широкой аудитории в онлайн-режиме.
Содержание под стражей Гапоненко длилось четыре месяца и три дня. ЕСПЧ обратил особое внимание на тот факт, что содержание Гапоненко под стражей было относительно недолгим, периодически пересматривалось и что Гапоненко был освобожден сразу после того, как следственный судья пришел к выводу об отсутствии необходимости в дальнейшем содержании под стражей. Таким образом, суд пришел к выводу, что ограничение права Гапоненко на свободу слова было необходимо в демократическом обществе.
Решение ЕСПЧ является окончательным и обжалованию не подлежит.
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