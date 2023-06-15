ВСУ нанесли удар по российским войскам, которые ждали речь генерала

Подразделение российских войск в Украине понесло большие потери в результате обстрелов украинской армии. Как сообщает "Радио Свобода" российские военные ожидали мотивационную речь командира.
Инцидент произошел районе города Кременная Луганской области Украины. Как сообщают несколько провоенных Telegram-каналов, российские военнослужащие якобы два часа ждали, пока генерал приедет и произнесет речь.
В сообщениях блогеров не указывается точное число погибших и раненых. В разных источниках говорится от 50 до 100. Некоторые Telegram-каналы утверждают, что погибло больше людей, чем за несколько дней тяжелых боев в регионе.
По неподтвержденным пока данным, речь может идти о генерал-майоре Сухрабе Ахмедове, который ранее командовал группировкой войск "Восток" и береговыми войсками 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, пишет "Радио Свобода".
В Минобороны России эту информацию не комментировали. Генштаб ВСУ также не сообщал об ударах по Кременной.
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