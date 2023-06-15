Фото ⟩ "Это очень тяжелая битва". Что говорят об украинском контрнаступлении

"Наши люди героичные - те военные, которые заходят сейчас на первую линию врага. Они встречают серьезное сопротивление. И это понятно, почему. Потому что России проиграть Украине эту контрнаступательную и оборонную операцию - это, я считаю, проиграть всю войну", - сказал Зеленский.

Тем временем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление по большому счету еще и не началось, а войска лишь занимаются выявлением слабых мест в российской обороне.

"Мы еще не начинали контрнаступление как таковое, а Россия говорит - мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление", - сказал Подоляк в эфире украинского телемарафона.

Как заявил Подоляк, сейчас цель украинских войск - уничтожить как можно больше мобилизованных солдат и техники противника и постепенно продвигаться вперед, выявляя наиболее уязвимые места в линиях обороны.

Многие наблюдатели отмечают, что ввиду того, что высказывавшиеся Киевом в начале года надежды на поставки ВСУ странами Запада необходимых для эффективного контранаступления типов вооружения (включая западные истребители, дальнобойные боеприпасы, достаточное количество артиллерии и основных танков), пока остаются во многом несбывшимися, войскам приходится использовать тактику медленного "прогрызания" российских оборонительных линий, и этот процесс может занять месяцы.