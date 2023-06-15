Путин планирует посетить Турцию

Визит уже планируется, сообщил советник Путина Юрий Ушаков. Однако конкретная дата пока не известна.

"Президент Турции подтвердил свое приглашение нашему президенту посетить Турцию. Планы есть, но конкретные сроки еще не обсуждали", – сказал Ушаков.

Отношения между Турцией и Россией были натянутыми с 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский истребитель в Сирии. Однако с тех пор в дипломатических отношениях наступило определенное потепление.

Турция не присоединилась к западным санкциям против России из-за вторжения в Украину и позиционирует себя как потенциального посредника в конфликте.

Сообщается, что лидеры России и Турции виделись последний раз в июле 2022 года во время визита в Иран.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, поэтому маловероятно, что Путин примет участие в саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР) этим летом. Но Турция не является членом МУС и вряд ли будет задерживать Путина.