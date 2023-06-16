"Летать - это самое простое. Остальное сложнее". Почему так непросто подготовить украинских пилотов летать на F-16

"Он летает превосходно, - говорит он. - Но летать - это самое простое. Остальное сложнее".

Пилот должен научиться не только летать, но и работать с радаром, датчиками и оружием F-16. Украина, у которой в настоящее время больше пилотов, чем самолетов, надеется сократить это обучение до нескольких месяцев.

Предоставление западных самолетов Украине видится "Пульсу" логичным. Он указывает на вооружение своего F-16: ракеты "воздух-воздух" для уничтожения вражеских самолетов и бомбы для поражения наземных целей. "Это важно, потому что с этим самолетом можно использовать любое оружие из запасов НАТО", - говорит "Пульс".

Но помимо полетов, самолеты надо обслуживать и ремонтировать.

Норвежские ВВС, как и другие в Европе, перешли на более современные самолеты F-35. Поэтому теоретически F-16 можно поставлять Украине.

На авиабазе Орланд два старых F-16 используются для обучения авиационных инженеров. Это может занять год, а для старшего авиатехника и того больше.

"Нельзя просто посадить пилота в истребитель и сказать: "Поехали!" - говорит полковник Мартин Тесли, командир базы и бывший пилот F-16.

По его словам, логистическая цепочка обслуживания истребителей очень сложная - запасные части, программное обеспечение и оружие. Но при этом Тесли понимает необходимость модернизации украинского парка старых советских самолетов.