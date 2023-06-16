Газета: С местными референдумами придется подождать

Подготовка закона о референдумах в самоуправлениях заняла десять лет, прежде чем он был окончательно принят Сеймом весной 2022 года, чтобы подготовиться к его введению с 1 января 2024 года.

Теперь выяснилось, что это невозможно, поскольку к этому не готовы ни Центральная избирательная комиссия, ни Министерство внутренних дел, которое должно обеспечить электронный онлайн-регистр избирателей, необходимый для организации референдумов.

Парламентская комиссия рассматривала закон о регистре избирателей во втором чтении, в том числе предложение министра внутренних дел Мариса Кучинскиса отложить вступление в силу закона о местных референдумах до 1 января 2025 года. Однако представители МВД на заседании комиссии просили еще больше увеличить этот срок - до 1 января 2026 года.

Заместитель главы Управления по делам гражданства и миграции Улдис Апситис обосновал это несколькими причинами, и прежде всего недостаточным финансированием. Р

егистр избирателей сейчас не работает постоянно, а "активируется" только за три месяца до выборов.

Если закон о местных референдумах вступит в силу, необходим постоянный регистр и обученный персонал.

Избирательные системы также должны отвечать всем требованиям безопасности.

Депутаты комиссии на заседании подчеркнули, что в этих условиях главное - успешно организовать выборы в Европейский парламент, которые состоятся в начале июня 2024 года.