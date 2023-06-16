Газета: С местными референдумами придется подождать

Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений по рекомендации Министерства внутренних дел предлагает, чтобы закон о местных референдумах вступил в силу после того, как в августе 2025 года будут сформированы думы нового созыва, пишет Latvijas аvīze.
Подготовка закона о референдумах в самоуправлениях заняла десять лет, прежде чем он был окончательно принят Сеймом весной 2022 года, чтобы подготовиться к его введению с 1 января 2024 года.
Теперь выяснилось, что это невозможно, поскольку к этому не готовы ни Центральная избирательная комиссия, ни Министерство внутренних дел, которое должно обеспечить электронный онлайн-регистр избирателей, необходимый для организации референдумов.
Парламентская комиссия рассматривала закон о регистре избирателей во втором чтении, в том числе предложение министра внутренних дел Мариса Кучинскиса отложить вступление в силу закона о местных референдумах до 1 января 2025 года. Однако представители МВД на заседании комиссии просили еще больше увеличить этот срок - до 1 января 2026 года.
Заместитель главы Управления по делам гражданства и миграции Улдис Апситис обосновал это несколькими причинами, и прежде всего недостаточным финансированием. Р
егистр избирателей сейчас не работает постоянно, а "активируется" только за три месяца до выборов.
Если закон о местных референдумах вступит в силу, необходим постоянный регистр и обученный персонал.
Избирательные системы также должны отвечать всем требованиям безопасности.
Депутаты комиссии на заседании подчеркнули, что в этих условиях главное - успешно организовать выборы в Европейский парламент, которые состоятся в начале июня 2024 года.
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