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83-летний Аль Пачино вновь стал отцом

rus.tvnet.lv
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Фото: AP/Scanpix

83-летний американский киноактер Аль Пачино в четвертый раз стал отцом. 

Представитель актера подтвердил новостному агентству Associated Press, что у Пачино и его 29-летней возлюбленной Нур Альфаллах родился сын. Его назвали Роман. 

У Аль Пачино, известного по фильмам "Крестный отец", "Лицо со шрамом", и "Запах женщины", уже есть три взрослых ребенка от прошлых отношений. 

Ранее Нур Альфаллах состояла в отношениях с рок-звездой Миком Джаггером, а также с миллиардером Николасом Бергрином. 

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