83-летний Аль Пачино вновь стал отцом

Представитель актера подтвердил новостному агентству Associated Press, что у Пачино и его 29-летней возлюбленной Нур Альфаллах родился сын. Его назвали Роман.

У Аль Пачино, известного по фильмам "Крестный отец", "Лицо со шрамом", и "Запах женщины", уже есть три взрослых ребенка от прошлых отношений.

Ранее Нур Альфаллах состояла в отношениях с рок-звездой Миком Джаггером, а также с миллиардером Николасом Бергрином.