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В клуб с 14 лет и бренди с колой: вечеринки Ольги Камбалы

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums

Латвийская звезда шоу Ольга Камбала и другие знаменитости вспомнили свои самые сумасшедшие вечеринки.

Программа Bez Tabu побывала на pre-party фестиваля Unreal, где журналисты пообщались с несколькими знаменитостями, расспросив их о самых безумных вечеринках.

Давис Чима, организатор фестиваля Unreal, назвал Tomorrowland.

Ольга Камбала же отметила, что начала тусоваться в юном возрасте: "Молодость была яркой! Выпить Merkurs с колой в подъезде, а по приходу домой тебя стошнит... 90-е!".

DJ Makree (Мартиньш Макрецки) рассказал, что он вырос в Вентспилсе и все вечеринки заканчивались полицией. "Мы были громкими...".

Больше смотрите на видео!

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