В клуб с 14 лет и бренди с колой: вечеринки Ольги Камбалы

Латвийская звезда шоу Ольга Камбала и другие знаменитости вспомнили свои самые сумасшедшие вечеринки.
Программа Bez Tabu побывала на pre-party фестиваля Unreal, где журналисты пообщались с несколькими знаменитостями, расспросив их о самых безумных вечеринках.
Давис Чима, организатор фестиваля Unreal, назвал Tomorrowland.
Ольга Камбала же отметила, что начала тусоваться в юном возрасте: "Молодость была яркой! Выпить Merkurs с колой в подъезде, а по приходу домой тебя стошнит... 90-е!".
DJ Makree (Мартиньш Макрецки) рассказал, что он вырос в Вентспилсе и все вечеринки заканчивались полицией. "Мы были громкими...".
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