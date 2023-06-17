В клуб с 14 лет и бренди с колой: вечеринки Ольги Камбалы

Программа Bez Tabu побывала на pre-party фестиваля Unreal, где журналисты пообщались с несколькими знаменитостями, расспросив их о самых безумных вечеринках.

Давис Чима, организатор фестиваля Unreal, назвал Tomorrowland.

Ольга Камбала же отметила, что начала тусоваться в юном возрасте: "Молодость была яркой! Выпить Merkurs с колой в подъезде, а по приходу домой тебя стошнит... 90-е!".

DJ Makree (Мартиньш Макрецки) рассказал, что он вырос в Вентспилсе и все вечеринки заканчивались полицией. "Мы были громкими...".

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