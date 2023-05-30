"Как звезда фильмов для взрослых": Ольга Камбала улучшила грудь и изменила нос

"Я скрывала от всех, что у меня были эти операции, но теперь я очень красивая, и скрывать больше нет смысла", - сказала она. На вопрос, почему она решила лечь под скальпель хирурга, несмотря на то, что очень довольна своей внешностью, она смеется и говорит: "Я немного постарела!".