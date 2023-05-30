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"Как звезда фильмов для взрослых": Ольга Камбала улучшила грудь и изменила нос

rus.tvnet.lv
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Фото: Olga Kambala/ Facebook

Звезда латвийского шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольга Камбала недавно в Турции поправила форму носа и груди, сообщает Kas Jauns.

"Теперь я выгляжу как звезда фильмов для взрослых - у меня такая красивая форма груди!" - гордится Ольга Камбала.

"Я скрывала от всех, что у меня были эти операции, но теперь я очень красивая, и скрывать больше нет смысла", - сказала она. На вопрос, почему она решила лечь под скальпель хирурга, несмотря на то, что очень довольна своей внешностью, она смеется и говорит: "Я немного постарела!".

В апреле ей сделали две операции в Турции - исправили форму носа и заменили грудные имплантаты.

Больше читайте в новом номере Kas Jauns.

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