Киев во время визита африканской делегации пережил ракетную атаку

В Киеве, где в пятницу находится делегация представителей африканских государств, была объявлена воздушная тревога, в городе прогремели взрывы, сообщает Русская служба ВВС.
По словам мэра города Виталия Кличко, в Подольском районе Киева прогремел взрыв, город находится под ракетным ударом.
Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО в окрестностях города. Воздушные силы ВСУ сообщили, что удар по Киеву наносится баллистическими ракетами. Воздушные силы указали, что ракеты летели низко - возможно, чтобы их было сложнее заметить.
В пятницу в Киев приехала делегация для обсуждения африканской мирной миссии по Украине. Ее возглавил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
В субботу африканская делегация отправится в Санкт-Петербург.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе ракетной атаки им удалось сбить шесть ракет "Кинжал", шесть крылатых ракет "Калибр" и два разведывательных беспилотника.
Минобороны России эти заявления не комментировало.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!