Киев во время визита африканской делегации пережил ракетную атаку

По словам мэра города Виталия Кличко, в Подольском районе Киева прогремел взрыв, город находится под ракетным ударом.

Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО в окрестностях города. Воздушные силы ВСУ сообщили, что удар по Киеву наносится баллистическими ракетами. Воздушные силы указали, что ракеты летели низко - возможно, чтобы их было сложнее заметить.

В пятницу в Киев приехала делегация для обсуждения африканской мирной миссии по Украине. Ее возглавил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

В субботу африканская делегация отправится в Санкт-Петербург.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе ракетной атаки им удалось сбить шесть ракет "Кинжал", шесть крылатых ракет "Калибр" и два разведывательных беспилотника.

Минобороны России эти заявления не комментировало.