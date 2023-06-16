Путин поручил создать в РФ институт психиатрии для исследования ЛГБТ-людей

О планах по созданию института министр рассказал в ходе обсуждения законопроекта о запрете смены пола, отвечая на вопрос члена фракции "Справедливая Россия - За правду" Анатолия Вассермана, ведется ли изучение "психологических и психиатрических методов приведения" представлений о гендере "в соответствие с реальностью". "Сейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенченских направлений. (…) Это направление дальше также будет обязательно взято в научную проработку", - цитирует Мурашко онлайн-издание "РБК".