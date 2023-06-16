Задержан молодой человек за нападение на женщину у Верманского сада

В пятницу, 9 июня, около 23:30 в Риге на остановке общественного транспорта "Латвийский университет" пострадала молодая женщина. В ходе расследования полиция получила записи с камер видеонаблюдения, после чего в средствах массовой информации были распространены видео и фотографии лиц, присутствовавших на месте происшествия, для установления их личности. Благодаря информации, предоставленной жителями, установлена личность молодого человека, который мог причинить женщине телесные повреждения.