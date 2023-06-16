Задержан молодой человек за нападение на женщину у Верманского сада

В пятницу, 9 июня, около 23:30 в Риге на остановке общественного транспорта "Латвийский университет" пострадала молодая женщина. В ходе расследования полиция получила записи с камер видеонаблюдения, после чего в средствах массовой информации были распространены видео и фотографии лиц, присутствовавших на месте происшествия, для установления их личности. Благодаря информации, предоставленной жителями, установлена личность молодого человека, который мог причинить женщине телесные повреждения.
Сегодня, 16 июня, сотрудники полиции Рижского восточного отделения Госполиции по месту жительства задержали молодого человека. Также установлено несколько причастных к делу лиц.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время квалифицируется по части первой статьи 126 Уголовного закона -умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, лишение свободы условно, надзор за условно осужденным, общественные работы либо штраф.
Полиция выражает благодарность жителям за отзывчивость и предоставление информации.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
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