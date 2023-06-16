Канада разместит в Латвии танки Leopard 2

"Ни у кого нет сомнений в том, что мы должны безотлагательно продолжать оказывать военную поддержку Украине. Однако мы не должны сосредотачиваться только на украинском контрнаступлении. Мы должны быть готовы оказать Украине всю необходимую военную и гуманитарную поддержку в долгосрочной перспективе. Украина, несомненно, принадлежит к семье евроатлантических стран. Летний саммит НАТО в Вильнюсе должен стать поворотным моментом для обеспечения как долгосрочной практической поддержки Украины, так и политической приверженности членов НАТО конкретной дорожной карте для скорейшего вступления Украины в НАТО", - сказала Мурниеце.

Министр обороны также проинформировала коллег из НАТО о принятом правительством Латвии решении в этом году, а также в 2024 и 2025 годах вносить 2 миллиона евро (ежегодно) в Комплексный пакет поддержки НАТО для Украины. Целью этой инициативы является оказание нелетальной поддержки ВСУ.

В рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе министры обороны обсудили усиление потенциала сдерживания и обороны альянса. Обращаясь к своим коллегам, Мурниеце подчеркнула, что на саммите в Вильнюсе альянс должен четко и недвусмысленно продемонстрировать способность НАТО выполнять свои обязательства. Укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО потребует от государств-членов крупных инвестиций в оборону. По этой причине Латвия в этом году уже инвестирует около 2,3% ВВП в оборону и к 2027 году планирует поднять этот уровень до 3% .