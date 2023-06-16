Канада разместит в Латвии танки Leopard 2

На встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе министр обороны Канады Анита Ананда объявила о размещении танков "Леопард-2" в Латвии. Планируется, что в ближайшие месяцы Канада разместит в Латвии 15 таких танков вместе с личным составом и техникой, тем самым подтвердив намерение и готовность развить боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады.
Министр обороны Инара Мурниеце подчеркивает: "Латвия и Канада тесно сотрудничают для реализации декларации, принятой на Мадридском саммите НАТО, и развития боевой группы, дислоцированной в Латвии, до уровня боеспособной бригады. Решение Канады разместить танки в Латвии на постоянной основе является сильным сигналом решимости Канады достичь этой цели. Латвия приветствует вклад Канады в качестве основы для обеспечения безопасности Латвии и всего восточного фланга НАТО и укрепления обороноспособности, а также достигнутый на сегодняшний день прогресс в создании боеспособной бригады".
С целью обсуждения оказания необходимой политической и военной поддержки Украине, а также укрепления потенциала сдерживания и обороны альянса в рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе министр обороны Инара Мурниеце приняла участие во встрече министров обороны стран НАТО в рамках рабочего визита в Брюссель 15 и 16 июня.
Во время встречи министров обороны стран НАТО также состоялось заседание комиссии НАТО-Украина, в котором также приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и Верховный представитель Европейского Союза в сфере внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель. Участники встречи обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и Европейского Союза, а также путь Украины к вступлению в НАТО.
"Ни у кого нет сомнений в том, что мы должны безотлагательно продолжать оказывать военную поддержку Украине. Однако мы не должны сосредотачиваться только на украинском контрнаступлении. Мы должны быть готовы оказать Украине всю необходимую военную и гуманитарную поддержку в долгосрочной перспективе. Украина, несомненно, принадлежит к семье евроатлантических стран. Летний саммит НАТО в Вильнюсе должен стать поворотным моментом для обеспечения как долгосрочной практической поддержки Украины, так и политической приверженности членов НАТО конкретной дорожной карте для скорейшего вступления Украины в НАТО", - сказала Мурниеце.
Министр обороны также проинформировала коллег из НАТО о принятом правительством Латвии решении в этом году, а также в 2024 и 2025 годах вносить 2 миллиона евро (ежегодно) в Комплексный пакет поддержки НАТО для Украины. Целью этой инициативы является оказание нелетальной поддержки ВСУ.
В рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе министры обороны обсудили усиление потенциала сдерживания и обороны альянса. Обращаясь к своим коллегам, Мурниеце подчеркнула, что на саммите в Вильнюсе альянс должен четко и недвусмысленно продемонстрировать способность НАТО выполнять свои обязательства. Укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО потребует от государств-членов крупных инвестиций в оборону. По этой причине Латвия в этом году уже инвестирует около 2,3% ВВП в оборону и к 2027 году планирует поднять этот уровень до 3% .
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