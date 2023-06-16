В Польше задержан самолет с охраной президента ЮАР

В ЮАР визит Рамафосы назвали миссией мира. После Украины он планирует отправиться в Россию.

Самолет с охранниками и журналистами был заблокирован после приземления в варшавском аэропорту имени Шопена в четверг, 15 июня, а польские власти запретили пассажирам высадку, заявили в пятницу представители ЮАР.

Польское правительство пояснило, что у нескольких человек в самолете не было разрешения на ввоз оружия в Польшу, поэтому им не разрешили высадиться. "Им не дали разрешения покинуть самолет с оружием. Они решили остаться в самолете", - сказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

Представитель Рамафосы сказал, что чиновники ЮАР работают над разрешением ситуации. Глава службы безопасности президента ранее обвинил польские власти в расизме, что Жарын назвал чушью.

Самолет вылетел из Претории в четверг утром. Планировалось, что около 120 человек в самолете последуют за президентом ЮАР во время его визита в Украину.