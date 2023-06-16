В Польше задержан самолет с охраной президента ЮАР

В Польше задержан самолет с сотрудниками службы безопасности, сопровождавшими президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосу с визитом в Украину.
В ЮАР визит Рамафосы назвали миссией мира. После Украины он планирует отправиться в Россию.
Самолет с охранниками и журналистами был заблокирован после приземления в варшавском аэропорту имени Шопена в четверг, 15 июня, а польские власти запретили пассажирам высадку, заявили в пятницу представители ЮАР.
Польское правительство пояснило, что у нескольких человек в самолете не было разрешения на ввоз оружия в Польшу, поэтому им не разрешили высадиться. "Им не дали разрешения покинуть самолет с оружием. Они решили остаться в самолете", - сказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.
Представитель Рамафосы сказал, что чиновники ЮАР работают над разрешением ситуации. Глава службы безопасности президента ранее обвинил польские власти в расизме, что Жарын назвал чушью.
Самолет вылетел из Претории в четверг утром. Планировалось, что около 120 человек в самолете последуют за президентом ЮАР во время его визита в Украину.
"Они задерживают нас, они угрожают жизни нашего президента, - заявил на импровизированной пресс-конференции в самолете глава службы безопасности президента генерал-майор Уолли Рооде. - Говорят, у нас нет разрешений, у нас есть разрешения". Тем не менее Рооде признал, что у некоторых членов делегации были с собой только копии необходимых документов. "Посмотрите, какие они расисты", - добавил он.
Позже представитель Рамафосы отрицал, что инцидент с самолетом поставил под угрозу безопасность президента.
Рамафоса прибыл в Варшаву отдельно на президентском самолете после участия в саммите ООН в Женеве. После короткой встречи с президентом Польши Анджеем Дудой он отправился в Жешув, который находится недалеко от границы с Украиной. Оттуда он отправился поездом в Киев, сообщили в Офисе президента, подчеркнув, что визит проходит по плану. Рамафоса благополучно прибыл в Киев.
Между тем, несколько журналистов, находившихся в самолете из ЮАР, сегодня днем сообщили, что им наконец разрешили сойти. Но пока неясно, позволят ли им отправиться дальше.
Пресс-секретарь Рамафосы выразил надежду, что сотрудникам службы безопасности будет разрешено присоединиться к визиту президента в Россию, куда Рамафоса планирует отправиться в субботу после визита в Киев.
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