С какими предложениями африканские лидеры поехали в Киев и РФ?

Африка и Ближний Восток - регионы, которые больше всего пострадали от роста цен на продовольствие в результате полномасштабного российского вторжения в Украину.

Африканскую делегацию возглавляют президент Сенегала Маки Салл и президент ЮАР Сирил Рамафоса, а также лидеры Замбии, Коморских островов и Египта. В пятницу, 16 июня, делегация находится с визитом в Киеве, а в субботу посетит Санкт-Петербург.

Как сообщалось, во время визита лидеров африканских стран в пятницу Киев атаковали российские ракеты.

В документе, с которым ознакомились журналисты Reuters, говорится, что цель визитов - "указать на важность мира и побудить вовлеченные стороны прийти к соглашению о дипломатическом переговорном процессе".

Галерея: Африканская делегация в Киеве

"Конфликт, а также санкции, введенные в отношении России, крупнейшего торгового партнера [африканского] континента, негативно сказываются на экономике и благополучии африканских стран", - сказано в документе, в котором также изложены несколько предложений, которые африканские лидеры могли бы внести в ходе визита.