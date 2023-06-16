Коалиция нескольких африканских лидеров на этой неделе посетит Киев и Санкт-Петербург, чтобы представить украинским и российским официальным лицам свои предложения по прекращению войны. Информационное агентство Reuters назвало основные предложения, подготовленные африканской делегацией, которые пока официально не обнародованы.
С какими предложениями африканские лидеры поехали в Киев и РФ?
Африка и Ближний Восток - регионы, которые больше всего пострадали от роста цен на продовольствие в результате полномасштабного российского вторжения в Украину.
Африканскую делегацию возглавляют президент Сенегала Маки Салл и президент ЮАР Сирил Рамафоса, а также лидеры Замбии, Коморских островов и Египта. В пятницу, 16 июня, делегация находится с визитом в Киеве, а в субботу посетит Санкт-Петербург.
Как сообщалось, во время визита лидеров африканских стран в пятницу Киев атаковали российские ракеты.
В документе, с которым ознакомились журналисты Reuters, говорится, что цель визитов - "указать на важность мира и побудить вовлеченные стороны прийти к соглашению о дипломатическом переговорном процессе".
Галерея: Африканская делегация в Киеве
"Конфликт, а также санкции, введенные в отношении России, крупнейшего торгового партнера [африканского] континента, негативно сказываются на экономике и благополучии африканских стран", - сказано в документе, в котором также изложены несколько предложений, которые африканские лидеры могли бы внести в ходе визита.
Среди них вывод российских войск, вывоз тактического ядерного оружия с территории Беларуси, замораживание выданного Международным уголовным судом ордера на арест Владимира Путина и смягчение санкций.
"Описанные выше меры должны способствовать созданию атмосферы, в которой можно было бы договориться о прекращении огня и которая позволила бы сторонам укрепить взаимное доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира", - говорится в документе.
Если будет достигнуто перемирие, оно должно последовать за переговорами между Россией и странами Запада.
Ранее с мирной стратегией выступил Китай, в мае посланника мира в Украину направил Ватикан, свой мирный план также предложил министр обороны Индонезии (он быстро был отвергнут Киевом).
У президента Украины Владимира Зеленского есть своя формула мира, которая предусматривает полное восстановление украинских территорий, включая Крым, который был незаконно аннексирован Россией в 2014 году.
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