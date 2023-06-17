Политика Шлосберга, режиссера Манского и журналистку Прокопьеву объявили "иноагентами" в России

В прошлом фестиваль неоднократно сталкивался с проблемами из-за включенных в его программу некоторых лент. В частности, власти запрещали демонстрацию фильмов украинских режиссеров, которые они считали экстремистскими. В 2014 году на фоне давления властей президент фестиваля Виталий Манский уехал в Латвию.

Лев Шлосберг - оппозиционный политик, лидер псковского отделения "Яблока". Он получил широкую известность в августе 2014 года, после того как его газета "Псковская губерния" опубликовала фотографии могил двух российских десантников, которые предположительно воевали на юго-востоке Украины.

В 2021 году его не допустили на выборы в заксобрание региона. Тогда установила причастность Шлосберга "к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность" и сняла его с выборов в псковский парламент.

Избирательная комиссия региона заявила, что установила причастность Шлосберга "к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность" и сняла его с выборов в псковский парламент. Причиной предположительно стало то, что Шлосберг был задержан на акции сторонников Алексея Навального 23 января (также он был снят с выборов в Госдуму).

Шлосберг остается в России с начала российского вторжения в Украину. Его дважды признавали виновным по административной статье о "дискредитации российской армии".