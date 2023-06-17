На западе Франции произошло сильное землетрясение магнитудой 5,8

Министр экологических преобразований и развития территорий Кристоф Бешю сказал, что "это было одно из самых сильных землетрясений, зарегистрированных в континентальной части [Франции]".

Агентство AFP сообщает, что в последний раз землетрясения такой силы во Франции происходили в первые годы 21-го века.

Национальная сеть сейсмического наблюдения RENASS оценило магнитуду землетрясения в 5,2 балла, а Французское центральное сейсмологическое бюро (BCSF) - в 5,8 балла.

В департаменте Де-Севр один человек получил легкие травмы и получил помощь медиков на месте происшествия. Сообщается, что на юго-западе департамента землетрясение нанесло материальный ущерб, когда со зданий падали камни, а на стенах появились трещины.

В соседнем департаменте Шаранта Приморская появились трещины в стенах и пропало электроснабжение, в результате чего без электричества остались 1100 квартир.

Землетрясение ощущалось от города Ренн на севере и Бордо на юго-западе.

Во Франции редко происходят землетрясения магнитудой выше пяти баллов. В последний раз землетрясение такой силы было зарегистрировано в 2019 году в департаменте Дром на юго-востоке страны.