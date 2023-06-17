Путин подтвердил, что Россия отправила в Беларусь ядерное оружие

"Первые ядерные боеголовки доставлены на территорию Беларуси. [...] Это первая партия", - заявил на ежегодном экономическом форуме Путин.

"До конца лета, до конца года мы этот процесс завершим", - добавил он.

Напомним, 25 марта министры обороны обеих стран подписали документы о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

США на этой неделе сообщили, что пока не наблюдается признаков, которые свидетельствовали бы о том, что в Беларусь было перемещено тактическое ядерное оружие.