Прокремлевский политолог призвал применить ядерное оружие против Европы

Такое мнение Караганов выразил в статье, опубликованной в журнале "Профиль". В этой статье он призывает "сломить волю Запада" применением ядерного оружия или угрозами его применения. Внимание на публикацию Караганова обратило издание The Bell.

Караганов - почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике дискуссионного клуба "Валдай" и научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики.

В публикации Караганов поясняет, что любой исход войны в Украине не удовлетворит Россию, если только не будет "сломлена воля Запада поддерживать киевскую хунту".

"Грубо говоря, нужно, чтобы Запад просто "отвалил" и не мешал России и миру идти вперед", - пишет Караганов.

Основное решение, предлагаемое Карагановым - усилить ядерную риторику, чтобы вернуть Западу утраченный инстинкт самосохранения.

Однако только лишь на разговорах России останавливаться не стоит. Ядерная риторика может достичь уровня, когда Россия ядерное оружие действительно использует.

А если и это не подействует, придется бить "по группе целей в ряде стран, чтобы привести в чувства потерявших разум".

"Это морально страшный выбор - мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Однако если этого не сделать, может погибнуть не только Россия, но, скорее всего, придет конец всей цивилизации", - считает прокремлевский политолог.

Караганов уверен, что если построить стратегию устрашения и даже применения правильно, то риск ответного ядерного удара по территории России можно свести к минимуму.

Его также не тревожит, что возможное применение ядерного оружия не поддерживают и союзники России, например, Китай.

"В конце концов, победителей не судят, а спасителей благодарят", - отмечает Караганов.