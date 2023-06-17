Видео ⟩ Какую дистанцию нужно соблюдать на дороге? Правильно поступают далеко не все

Соблюдать "приличную и безопасную дистанцию", принимая участие в дорожном движении, является хорошим тоном, указывает ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс.
На дорогах часто происходят аварии, когда одна в другую врезаются несколько автомобилей. Самая частая причина этого - несоблюдение дистанции. Однако - что такое безопасная дистанция и какое расстояние рекомендуется соблюдать?
"Мы все знаем старую правду - дистанция должна составлять половину от скорости движения", - указывает ведущий передачи. Таким образом, при скорости движения 100 километров в час, безопасная дистанция составляет 50 метров.
Как отмечает передача, соблюдает такую дистанцию редко кто.
Еще один метод, как установить, соблюдена ли безопасная дистанция - держаться на расстоянии примерно двух секунд от едущего впереди, однако передача убедилась, что и такую "временную дистанцию" соблюдают редко.
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