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Видео ⟩ Какую дистанцию нужно соблюдать на дороге? Правильно поступают далеко не все

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Пробка у Островного моста в Риге
Пробка у Островного моста в Риге Фото: Ingars Tenis/TVNET

Соблюдать "приличную и безопасную дистанцию", принимая участие в дорожном движении, является хорошим тоном, указывает ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс.

На дорогах часто происходят аварии, когда одна в другую врезаются несколько автомобилей. Самая частая причина этого - несоблюдение дистанции. Однако - что такое безопасная дистанция и какое расстояние рекомендуется соблюдать?

"Мы все знаем старую правду - дистанция должна составлять половину от скорости движения", - указывает ведущий передачи. Таким образом, при скорости движения 100 километров в час, безопасная дистанция составляет 50 метров.

Как отмечает передача, соблюдает такую дистанцию редко кто.

Еще один метод, как установить, соблюдена ли безопасная дистанция - держаться на расстоянии примерно двух секунд от едущего впереди, однако передача убедилась, что и такую "временную дистанцию" соблюдают редко.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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